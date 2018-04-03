В театр.doc написали сообщения угрожающего содержания

На сайте театра неизвестные заказали 10 билетов на спектакль «Война близко», и в графе «ФИО», которую нужно заполнить, было написано «Мы патриоты России придём вас … (бить)». Руководство театра вынуждено было обратиться в полицию.