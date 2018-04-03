Премьера спектакля «Твоя Катя» состоялась в нижегородском Литературном музее

Спектакль поставлен по пьесе нижегородского драматурга Нины Прибутковской . Она основана на переписке Максима Горького с супругой Екатериной и охватывает период с 1896 по 1904 годы от их знакомства до фактически расставания. Материалы для создания пьесы были предоставлены правнучкой писателя.

"Екатерина Пешкова уничтожила все письма, которые писала Горькому. Эти письма мне передала ее правнучка, они, видимо, уцелели случайно. Не знаю, сделала ли я правильно, выстраивая из этих чудом уцелевших писем, историю любви. Обыкновенная история мужчины и женщины, в которой один любил, потом разлюбил и стал свободным, а другой — терпел любовь, как больной терпит опухоль внутри себя", — поделились Нина Прибутковская.

На премьеру камерного спектакля в силу ограниченного количество мест были приглашены только театральные деятели и горьковеды. Однако, в ближайшее время он будет представлен широкой публике. 5 и 19 апреля показ спектакля состоится в Литературном музее, а 15 и 17 мая — на сцене театра драмы.