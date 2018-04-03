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В областном центре начался двухнедельный фестиваль «Ярославское книжное обострение»
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В областном центре начался двухнедельный фестиваль «Ярославское книжное обострение» 

Портал органов государственной власти Ярославской области 2 часа назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
C 1 по 15 апреля в областной библиотеке имени Н. А. Некрасова проходит региональный фестиваль «Ярославское книжное обострение».
— В формате фестиваля мероприятие проходит в первый раз, по праву являясь преемником ежегодной выставки-ярмарки «Книжная культура Ярославского края», — отметила директор департамента культуры Марина Васильева. — Фестиваль откроет для ярославцев не только новые имена и произведения, но и станет площадкой для обмена идеями и опытом, местом формирования полезных и партнерских отношений.
С первого дня фестиваля начало работу профессиональное жюри конкурса «Ярославская книга года». Его участниками и лауреатами станут издания, вышедшие в регионе в 2017 году, — их более 500. Проголосовать за наиболее понравившуюся книгу могут и читатели, для этого в конкурсе предусмотрена специальная номинация. Подведение итогов и награждение победителей состоятся 11 апреля в конференц-зале библиотеки.
4 апреля издательское бюро «ВНД» представит сразу три краеведческих проекта: биографический двухтомник А. Г. Пенкина «Владимир Касторский: пленительный бас Мариинской оперы», филокартическую книгу-экскурсию по Ярославлю начала ХХ века «Ярославские сюжеты Матвея Кампеля» и серию мини-путеводителей «Ярославский лексикон, или Путеводитель для тех, кто не любит путеводители».
9 апреля символичной данью столетию Гражданской войны в России станет презентация книги «Расстрелянный Ярославль: историческая панорама трагедии города на Волге. Июль 1918-го: к 100-летию Ярославского восстания» Е. А. Соловьева. Она посвящена одной из самых трагических страниц истории города — антисоветскому восстанию 1918 года.
10 апреля в рамках фестиваля состоится лекция историка театра, редактора интернет-ресурса «Театральный калейдоскоп», постоянного автора журнала «Музыкальная жизнь» и газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Ирины Гуськовой. Тема — биография директора Императорских театров в 1913 — 1917 годах ярославского дворянина Владимира Теляковского.
10 — 11 апреля на межрегиональной научной конференции представители и исследователи книжной культуры обсудят широкий круг вопросов источниковедения, книговедения и археографии. На 11 апреля запланирован круглый стол «Краеведческая научно-популярная книга: документ или тематический парк».
12 апреля состоится торжественное открытие виртуального читального зала Государственного архива Ярославской области в областной библиотеке имени Н. А. Некрасова.
14 — 15 апреля на книжной ярмарке можно приобрести не только новинки и книжные бестселлеры столичных и местных издательств, но и букинистические редкости.
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