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Нижегородский театр драмы представит премьеру спектакля «Господа Головлевы»
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Нижегородский театр драмы представит премьеру спектакля «Господа Головлевы» 

Ревизор.ru 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
Над постановкой работает режиссер Искандер Сакаев, знакомый нижегородской публике по спектаклям «Саломея» и «Остров Грехов». Зрителям будет представлена инсценировка современного драматурга Владимира Жеребцова.
"Совсем недавно перечитал роман «Господа Головлевы». Хотел, мечтал его поставить. Безусловно, хотел еще поработать с нижегородскими артистами, с которыми мы подружились. И нам, надеюсь, взаимно понравилось работать друг с другом", — поделился Искандер Сакаев.
Жанр спектакля его создатели определили как «умопомрачение в двух частях». По словам режиссера, история будет показана глазами Иудушки Головлева. Действие происходит во время его бегства в промежуток с вечера до утра. Внутри этого «путешествия» и происходят диалоги, стычки, череда «поединков» с его матушкой Ариной Петровной.
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