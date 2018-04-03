Иван Орлов: «Зрителей надо воспитывать с детства»

Тридцать лет назад эту историю уже рассказывали в этом театре. Правда, тогда спектакль для подростков по пьесе Григория Полонского о первой любви шел на большой сцене и в главных ролях играли Андрей Звягинцев и заслуженная артистка России Людмила Трошина . Но те, кто помнит этот спектакль, уже сами стали мамами и бабушками, а история удивительной дружбы стоит того, чтобы ее знало новое поколение.

Иван Орлов свою версию знаменитой истории поставил для малышей, его маркировка 6 +. Яркие, смешные костюмы. Удивительно точная и интересная пластика актеров. Интересные режиссерские находки, которые и малышам понятны и их родителям занимательны. Этот спектакль и предназначен для семейного просмотра, когда родители вместе с детьми сначала вместе смотрят, а потом обсуждают спектакль. Тем более, что поговорить тут есть о чем. Фото: пресс-служба театра «Глобус»/ Виктор Дмитриев — Мне кажется, очень важно честно говорить с детьми о серьезных вещах, — рассказывает Иван Орлов. — Вот в этом спектакле мы стараемся говорить о дружбе, говорить предельно честно и серьезно. Но при этом используем очень экспрессивную яркую форму и яркие краски. Я уверен, очень важно, чтобы ребенок чувствовал, что театр — это праздник, это чудо. Чтобы он здесь получал новые впечатления от жизни. задумывался о серьезных вещах, и чтобы ему было интересно.

Уникальность этой истории в том, что два ребенка, которые познакомились друг с другом, не зная о том, что они куры, лисы, познав эту сумасшедшую дружбу, сумели поменять и своих родителей. Сделали так, чтобы семья кур подружилась с семьей лис, просто взорвали вековые традиции. Фото: пресс-служба театра «Глобус»/Виктор Дмитриев

Они такие разные — семейство лис и семейство кур. Потянутые, спортивные лисы, вальяжно щеголяющие рыжим хвостом. Резкие, быстрые, гордящиеся своим умением обманывать и хитрить. И разряженное, квохчущее семейство кур. Они совсем другие, они даже едят какими— то палочками, а стоит попросить нормальную вилку, сразу начинают квохтать. Фото: пресс-служба театра «Глобус»/Виктор Дмитриев

Взбалмошные и бесхитростные, они поначалу кажутся лисенку Людвигу Четырнадцатому глуповатыми. Но, оказывается, они очень добрые и готовы спасти маленького лисенка от плена….

— Я работаю уже пять лет, — продолжает Иван Орлов. — Работаю с классикой, над серьезными темами. Поставил «Ворона» на сцене «Глобуса». В театре Моссовета идут мои спектакли «Машенька» по Набокову и «Месяц в деревне». Сейчас в НГТИ студенты— выпускники играют «Грозу». Четвертый сезон я работаю в «Глобусе». Здесь у нас собралась чудесная компания, мне очень нравится направление, в котором развивает театр главный режиссер театра Алексей Крикливый . Мне очень нравится работать здесь, в театре и с о студентами института. Но параллельно я ставлю детские спектакли. Новогодние представления, спектакли для самых маленьких и сказки. Я это дело сильно люблю и чувствую себя уверено. Фото: пресс-служба театра «Глобус»/Виктор Дмитриев

Мы с художником Каринэ Булгач старались сделать яркий, насыщенный мир… Мы очень серьезно подходим к решению пространства, потому что хотим, чтобы спектакль получился выездным, чтобы его увидели в Новосибирской области.

На сцене семейство кур и семейство лис договориться сумели. В чудесном волшебном лесу, придуманном художником Каринэ Булгач, вновь царят мир и дружба. И пусть куры и лисицы одной семьей никогда не станут, но ведь дружить и понимать друг друга тоже нужно учиться.

— Мне нравится читать детскую литературу, ставить спектакли для детей, — рассуждает молодой режиссер. — Я считаю, что зрителей надо воспитывать с детства, это самое важное. В советское время очень серьезно относились к детскому театру, к постановкам для детей. И мне жаль, что мы многое из своего прошлого опыта не учитываем. Мир стал шире и сложнее, очень многие проблемы стали гораздо острее, и ребенку разобраться в нем очень трудно. И мне кажется, современный детский театр долне быть другом, страшим товарищем, который ведет по жизни. Честно говорит о важном.