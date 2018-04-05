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Не во всех соцучреждениях Алтая есть автоматические системы пожаротушения
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Не во всех соцучреждениях Алтая есть автоматические системы пожаротушения 

АиФ — Алтай 42 минуты назад
Фото: АиФ - Алтай
4 дома-интерната в Алтайском крае оборудуют автоматическими системами пожаротушения в 2018 году. В прошлом году их установили в трех стационарных учреждениях социального обслуживания.
Информацию об обеспечении домов-интернатов региона системами пожарной безопасности АиФ-Алтай представило Министерство труда и социальной защиты Алтайского края. Напомним, в связи с поручением губернатора Александра Карлина в крае начались проверки мест массового пребывания людей на предмет пожарной безопасности в случае ЧС.
На эти цели в прошлом году Минтрудсоцзащиты получило 15 млн рублей. Доля средств, которые направили в дома-интернаты, составила 10,1 млн рублей. В текущем году предусмотрено 15 млн рублей.
Деньги тратят на установку автоматических систем пожаротушения, которые ликвидируют огонь без участия человека. Так, в прошлом году их установили в Павловском психоневрологическом интернате, Первомайском психоневрологическом интернате и доме-интернате для престарелых и инвалидов ветеранов войны и труда, расположенном в Барнауле. Автоматические системы также намерены установить в 2018 году еще в четырех социальных учреждениях края.
Кроме того, каждый год в подведомственных учреждениях проводят огнезащитную обработку деревянных конструкций, проверяют пожарную сигнализацию, эвакуационные выходы и знакомят персонал с основными требованиями пожарной безопасности. В каждом учреждении есть первичные средства пожаротушения, средства индивидуальной защиты.
«В учреждениях стационарного социального обслуживания на регулярной основе проводятся тренировки по эвакуации людей и персонала. К данным тренировкам привлекаются территориальные подразделения Главного управления МЧС России по Алтайскому краю», — сообщает министр Михаил Дайбов.
Напомним, при проверке торговых центров Барнаула были выявлены нарушения в части соблюдения пожарной безопасности.
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