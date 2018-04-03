В Москве подвели итоги «Кинотаврика»

29 марта Международный детский фестиваль искусства «Кинотаврик» закончился большим гала-концертом, на котором лучшие участники получили заслуженные награды. Дипломами и призами были отмечены 85 конкурсантов.

В рамках фестиваля дети соревновались в 8 номинациях:

• «Театр/Мюзикл». Гран-при завоевал «Детский киножурнал „Компот“ из Ярославля, который также стал обладателем специального диплома „Вне конкуренции“ в номинации „Кинодебют“.

• „Хореография. Коллективы“. Лучшими в номинации стали юные танцоры из подольской студии „Фламинго“ с казачьим танцем „Пролягала“.

• „Сценическое искусство/Художественное слово“. В этой номинации всех членов Жюри покорил своим талантом 7-летний Илья Кудрявцев из г. Пушкино со стихотворением „Как хочется артистом стать“.

• „Вокал“. Гран-при завоевала Яна Нуждова из г. Никольск Пензенской области.

• „Театр моды“. Абсолютными победителями стали юные модельеры из ивантеевского „Театра моды „Нюанс“ с коллекцией „Ярмарка“ в русском народном стиле.

• „Театр/Моноспектакль“. В номинации гран-при получила москвичка Евгения Шемелина.

• „Оригинальный жанр“. Лучшей была признана группа „Звездочки“ из Ивантеевки с ярким и запоминающимся номером „Цирковые собачки“.

Оксана Федорова , президент „Кинотаврика“, мисс Вселенная, президент благотворительного фонда „Спешите делать добро!“ и директор Московского Музея моды, выступившая в качестве члена жюри в номинации „Театр моды“ и как ведущая гала-концерта и церемонии закрытия фестиваля, отметила:

“Кинотаврик — это живая творческая планета, где все разные, но объединяет их любовь к искусству и созиданию, это место, где сбываются детские мечты».

По доброй традиции в «Кинотаврике» приняли участие дети, для которых фестиваль имеет особое значение:

• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей из интерната «Созвездие»,

• дети-инвалиды, сироты и дети, проживающие в приемных семьях из интерната «Абсолют»,

• дети с ограничениями здоровья из ансамбля «Слобода» Краснянской школы-интерната,

• звездочка из Сочи — Гера Аристова, юная певица со сложным генетическим заболеванием, покорившая своим талантом не только членов Жюри, но всех участников гала-концерта.

Приз от партнера фестиваля — сети семейных курортов Alean Family Resort Collection — путевку на отдых на Черное море получила юная певица Полина Федосеева, добрый ангел благотворительного фонда «Спешите делать добро!».

Напомним, впервые «Кинотаврик» состоялся 1 ноября 2001 года по инициативе известного продюсера, заслуженного работника культуры РФ Марка Рудинштейна . ». За 17 лет в фестивале приняли участие более 10 000 юных дарований из более, чем 30 стран мира! Президентом «Кинотаврика» с 2015 года является Оксана Федорова.

Фото: Пресс-служба БФ ОФ «Спешите делать добро!»

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