Лика Нифонтова: «Роль бабушки для меня очень важна»

Лика Алексеевна , вы в театре с детства, на сцену вышли в три года. Что-нибудь помните о первых ваших ролях?

— Я ничего не помню. Три года ведь. (Улыбается.) Только рассказы родителей об этом.

— Говорят, вы в детстве постоянно переезжали. Почему родителям не сиделось на месте?

— Папа у меня актер, царство ему небесное, его уже нет с нами больше полугода. Был он заслуженным артистом. Играл ведущие роли в Тбилиси, Волгограде, Ростове-на-Дону, в Самаре. Но вот характер неуемный… Он искал совершенства в этой профессии, искал себя, свой театр. И как только чувствовал, что ему становилось скучно, переезжал в другой город, а мы — за ним.

— Когда вы решили стать актрисой, как отреагировали родители на ваш выбор?

— Они были очень против. Вернее, мама всегда меня поддерживала, в любых проявлениях, желаниях. А папа, так как он актер и знал эту профессию изнутри, просто хотел меня оградить. Он мечтал, чтобы я занималась языками (я ведь окончила французскую школу), а не какими-то другими вещами. Но в десятом классе я сказала, что еду в Москву поступать в театральный. Что делать, он поехал со мной. Думал, что я чуть-чуть попоступаю и мы вернемся. Но я застряла. Меня стали пропускать в разных вузах дальше и дальше, а папе нужно было домой играть спектакли. Он уехал, я осталась и поступила.

— Вы не поменяли театр «Сатирикон» с момента окончания Щукинского училища. Как так получилось?

— Я вообще человек постоянный и преданный. Несмотря на все сложности, которые возникают в театре, я к ним отношусь философски. Если есть проблемы, это нужно переждать. Самое главное, что я чувствую своего художественного руководителя. Мы с ним можем не соглашаться в каких-то вещах, но мы люди одной крови. Мне нравится, как он строит этот театр. Как он чувствует эту профессию. Поэтому от добра добра не ищут.

— Ваши отношения с худруком театра, Константином Райкиным , всегда были безоблачными?

— Когда мы создаем что-то вместе, то мы, естественно, можем спорить. Но я не люблю трындеть на репетициях. Я люблю все пробовать ногами. Все то, что мне предлагает режиссер. Мы много спектаклей сделали вместе. Я ему благодарна, потому что он мне в театре дает огромное поле для разных ролей.

— Вы застали в театре Аркадия Исааковича Райкина , что запомнилось от общения с ним?

— Когда я пришла, он как раз выпускал свой последний спектакль «Мир дому твоему». Меня сразу заняли в миниатюрке. И просто от одной мысли, что я стою за кулисами и смотрю, как работает на сцене Аркадий Исаакович, создавалось какое-то колоссальное ощущение. Я очень рада, что его застала, видела живьем. И лично огромное от меня ему спасибо. Потому что только благодаря ему я получила комнату в коммунальной квартире в Москве. Он подписал документ с просьбой выделить мне комнату как молодой начинающей актрисе «Сатирикона».

— Скажите честно, на вас до сих пор кивают, мол, вот жена Сергея Урсуляка

— А как же иначе, это будет всегда! Я, слава богу, жена! И этому очень рада. Поэтому пусть говорят!

— Две творческие личности в семье — это не много?

— Нас уже не двое. (Смеется.) Так как я росла в творческой семье, для меня это естественно. Вот если бы у меня была семья техническая, тогда, думаю, мне пришлось бы труднее. А так — ситуация естественная. Потому что мы двадцать четыре часа живем жизнью друг друга. Мы не забываем о работе, приходя домой. Ведь нам это интересно. Тут все зависит от головы, от ума людей, которые живут друг с другом. Если они зациклены на себе, тогда будут проблемы. А если они слышат друг друга, если они любят друг друга, что самое главное, тогда все будет нормально. И нужно уступать.

— Ваша дочь Дарья сначала окончила филфак РГГУ, потом Щукинское училище. Играла в Театре имени Вахтангова, теперь — в «Сатириконе». Она довольна своим выбором?

— Она счастлива. Потому что занимается очень живым делом. Это же самое главное. Когда ты занимаешься своим делом, то не обращаешь внимания на сложности. Тяжело, когда скучно. А ей не скучно совсем. Даша завалена работой, растит дочку. Она молодец! Сама по кирпичикам свою жизнь делает, не слушая никого.

— Вы ведь уже бабушка. Какая вы в этой роли? Можете ли, к примеру, сразу же вспомнить, сколько внучке лет?

— Ульяне год и восемь. (Смеется.) А по поводу моей роли бабушки… Все считают, что я сумасшедшая бабуля, потому что растворяюсь в моей внучке. В ней невозможно не растворяться. Мне так нравится наблюдать, как создается человек, как он пытается что-то говорить, мыслить. Это безумно интересно. Так что эту свою роль я считаю очень важной в своей жизни!