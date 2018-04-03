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В театре недалеко от Савеловского отпразднуют Международный день цыган
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В театре недалеко от Савеловского отпразднуют Международный день цыган 

Управа района Савеловский города Москвы 37 минут назад
В театре «Ромэн» на Ленинградском проспекте 7 апреля отпразднуют Международный день цыган. Зрителей приглашают на просмотр спектакля «Поющие струны души». Об этом сообщили в администрации театра.
— Это история становления театра, рассказ о его основателях, имена которых говорят сами за себя. Зрители узнают о непростых судьбах трех главных персонажей — Николая Хмелева, Ляли Черной и Михаила Яншина, — пояснил представитель администрации.
Перед спектаклем труппа театра устроит флешмоб, посвященный цыганским традициям.
Начало в 18.00. Театр «Ромэн» расположен по адресу Ленинградский проспект, 32/2. (мю)
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