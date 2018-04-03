В каждом школьнике живет актер

В первый апрельский день в общеобразовательной школе №345 имени А. С. Пушкина проходит XII Международный театральный фестиваль «Пушкинская весна — 2018». На несколько часов школьный актовый зал превращается в маленький театр, обычные ученики — в талантливых актеров, родители и учителя — в восторженных зрителей.

— Театр уж полон, ложи блещут, партер и кресла — все кипит, — такими словами открывает ежегодный фестиваль бывший директор школы Наталья Языкова. — С трудом верится, но вот уже с 1936 года, как только была построена школа, в этих стенах каждый март-апрель отмечается Пушкинская весна. Этот обычай длится многие годы, и только в тяжелый 1941 год наши ученики не выходили на сцену. Я по-настоящему счастлива, что традиция до сих пор живет, приносит удовольствие не только учащимся, но и всем нам — педагогам.

Ребята каждого класса выходят на сцену и разыгрывают небольшой спектакль, который они готовили под руководством опытного школьного режиссера — Ларисы Стригановой. Репертуар спектаклей разнообразен: вот зрители без устали смеются над «Женитьбой» Гоголя, которую поставили ученики 10 класса. И вдруг на их глазах проступают слезы от игры ребят из 11 класса, представивших пьесу Гибсона «Сотворившая чудо». Именно это выступление завершает весь фестиваль и завоевывает самую большую симпатию зрителей, чьи аплодисменты не стихают в течение нескольких минут.

— Мне было достаточно трудно прочувствовать своего персонажа, — делится впечатлениями Дарья Сальникова , ученица 11 класса. — Приходилось репетировать очень долго, чтобы хоть чуть-чуть приблизить свою актерскую игру к идеалу.

Участие в данном фестивале принимают не только учащиеся 345 школы, но и различные делегации из других учебных организаций. Например, московскую школу посетили ребята из Сербии, Македонии, Татарстана, Пушкинских гор. Каждый на своем языке представил спектакли по произведениям великого русского поэта.

К тому же каждый класс подготовил специальные афиши к своему номеру. Все они висят на стенах длинного коридора, ведущего в актовый зал. Невозможно пройти мимо и не обратить внимания на красивые плакаты, сделанные собственноручно активными учениками.

За игрой актеров наблюдают не только присутствующие в зале родители и учителя, но и специально приглашенное жюри. По итогам всего фестиваля оно отмечает самых талантливых учеников и наиболее удачные спектакли. Без внимания не остается никто.

— Мне посчастливилось побывать на этом мероприятии уже не в первый раз, и сказать по правде, я ни капельки не пожалела, что провела в стенах этой школы целый день. Юные актеры действительно покорили мое сердце, — признается Наталья Мурашова, представитель Высшего Театрального Училища им. М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России. — Мне хочется верить, что школа продолжит соблюдать эту традицию, и в следующем году на сцене будет стоять еще больше талантливых ребят.

Фестиваль закончился громкими аплодисментами зрителей, которые были в восторге от творчества юных актеров. Совсем скоро юные актеры превратятся в обычных школьников, эмоциональные зрители — в родителей и педагогов, а маленький театр — в простой актовый зал. И только сцена не забудет то волшебство, которое происходило в этот прекрасный весенний день.