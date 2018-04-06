День борьбы с инсультом проведут в первые дни фестиваля «Пасхальный дар» в Москве

Премьера спектакля для детей, благотворительный бал, встречи со звездами и День борьбы с инсультом пройдут в рамках первых дней фестиваля «Пасхальный дар» в Москве, говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

С 7 по 15 апреля будут работать 38 фестивальных площадок — на улицах и площадях, в парках и на территориях столичных храмов.

«Главные темы городского праздника — благотворительность, традиции пасхальных гуляний и театр, которому посвящены все фестивали проекта «Московские сезоны» в 2018 году. В первые выходные «Пасхального дара» его гости смогут посмотреть замечательные спектакли, научиться дрессировать собак, поиграть в гольф, проверить свое здоровье и поучаствовать во множестве других интересных мероприятий», — говорится в сообщении.

В субботу, в 15:00, на Манежной площади все желающие смогут побывать на театрализованном представлении-концерте оркестра проекта «Антон тут рядом» из Санкт-Петербурга. В это же время на Профсоюзной улице, 41 начнется представление под названием «Из жизни манекенов» «Школы-студии-театра „Индиго“ из Томска.