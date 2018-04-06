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День борьбы с инсультом проведут в первые дни фестиваля «Пасхальный дар» в Москве
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День борьбы с инсультом проведут в первые дни фестиваля «Пасхальный дар» в Москве 

РИАМО 55 минут назад
Фото: РИАМО
Премьера спектакля для детей, благотворительный бал, встречи со звездами и День борьбы с инсультом пройдут в рамках первых дней фестиваля «Пасхальный дар» в Москве, говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.
С 7 по 15 апреля будут работать 38 фестивальных площадок — на улицах и площадях, в парках и на территориях столичных храмов.
«Главные темы городского праздника — благотворительность, традиции пасхальных гуляний и театр, которому посвящены все фестивали проекта «Московские сезоны» в 2018 году. В первые выходные «Пасхального дара» его гости смогут посмотреть замечательные спектакли, научиться дрессировать собак, поиграть в гольф, проверить свое здоровье и поучаствовать во множестве других интересных мероприятий», — говорится в сообщении.
В субботу, в 15:00, на Манежной площади все желающие смогут побывать на театрализованном представлении-концерте оркестра проекта «Антон тут рядом» из Санкт-Петербурга. В это же время на Профсоюзной улице, 41 начнется представление под названием «Из жизни манекенов» «Школы-студии-театра „Индиго“ из Томска.
На площади Революции с 12:00 по 19:00 благотворительный фонд „ОРБИ“ устроит марафон по борьбе с инсультом. Опытные врачи проведут диагностику с консультациями для всех желающих (25+) и расскажут о здоровом образе жизни. С 14:00 по 19:00 здесь пройдут три полезные лекции: кардиолог Алексей Утин объяснит, как снизить риск инсульта, и почему Сергей Шнуров считает, что ЗОЖ — это ложь.
За развлекательную программу праздника здоровья отвечают российские знаменитости — друзья фонда: участницы проекта „Голос“ Маргарита Позоян и Анжелика Фролова, джазовая певица Анна Бутурлина, звезда мюзиклов Наталья Сидорцова, актер Руслан Сабиров. Они устроят чтения стихов и музыкальные выступления на сцене площадки с 15:00 по 17:00.
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 Ещё 5 источников 
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