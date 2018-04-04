На фестивале «Пасхальный дар» покажут 25 инклюзивных спектаклей

Как сообщает портал столичного правительства, бесплатные спектакли будут идти ежедневно на четырех площадках: Манежной и Тверской площадях, площади Революции, а также на площадке возле дома 41 по улице Профсоюзной. С 7 по 15 апреля в рамках проекта «“Золотая маска” в городе» артисты шести столичных и шести региональных театров покажут инклюзивные спектакли, в которых вместе с профессиональными артистами выступят актеры с ограниченными возможностями здоровья. Также с инклюзивным спектаклем выступит благотворительный фонд поддержки слепоглухих людей «Со-единение». Представление «Кармен» состоится 14 апреля в 15:00 на Профсоюзной улице.