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На фестивале «Пасхальный дар» покажут 25 инклюзивных спектаклей
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На фестивале «Пасхальный дар» покажут 25 инклюзивных спектаклей 

Авторадио 44 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Как сообщает портал столичного правительства, бесплатные спектакли будут идти ежедневно на четырех площадках: Манежной и Тверской площадях, площади Революции, а также на площадке возле дома 41 по улице Профсоюзной. С 7 по 15 апреля в рамках проекта «“Золотая маска” в городе» артисты шести столичных и шести региональных театров покажут инклюзивные спектакли, в которых вместе с профессиональными артистами выступят актеры с ограниченными возможностями здоровья. Также с инклюзивным спектаклем выступит благотворительный фонд поддержки слепоглухих людей «Со-единение». Представление «Кармен» состоится 14 апреля в 15:00 на Профсоюзной улице.
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