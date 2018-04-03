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Весну посвящаем светлым делам
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Весну посвящаем светлым делам 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Благотворительный фестиваль «Пасхальный дар» — это чудесный весенний праздник добра. С 7 по 15 апреля его гости будут знакомиться с разными благотворительными программами, читать душевные книги, а еще смотреть удивительные инклюзивные постановки, в которых наряду с профессиональными актерами сыграют люди с ограниченными возможностями.
В рамках проекта «Золотая маска в городе» артисты шести московских театров и шести театров из других российских регионов покажут 24 таких представления. Посмотреть спектакли можно будет совершенно бесплатно на четырех площадках «Пасхального дара»: на Манежной и Тверской площадях, на площади Революции.
Помимо постановок от «Золотой маски в городе», гостей фестиваля ждет еще один инклюзивный спектакль от благотворительного фонда поддержки слепоглухих людей «Со-единение». Увидеть постановку «Кармен» можно будет 14 апреля в 15:00 на площадке «Пасхального дара» на улице Профсоюзной, 41.
Хочется особо подчеркнуть, что в этом году пасхальный фестиваль посвящен благотворительности и призван показать, что каждый может внести свой вклад в улучшение чьей-то жизни. Гостей фестиваля ждет специальная программа от фондов: мастер-классы, семейные праздники, концерты и аукционы, лекции и семинары, сбор вещей и средств, а также фотовыставки. К примеру, взрослые смогут перечислить взносы, отправив сообщения, или поучаствовать в благотворительном аукционе. А детям предложат смастерить и передать в фонды пасхальные сувениры и открытки. На площадках «Пасхального дара» на Тверском бульваре гостям расскажут, как правильно заботиться о братьях наших меньших, а также о том, как выбрать верного друга в приюте для животных. Для взрослых там пройдут познавательные лекции, а для детей — мастер-классы «Айболит» и творческие уроки по созданию аксессуаров для животных. У памятника Тимирязеву будет работать «Зоомагазин», где можно приобрести корма и другие товары для животных, а затем сразу же оставить их в специальной корзине и передать в пользу фондов.
Будут и другие мероприятия. Так, большой книжный квест организуем на Новом Арбате. Он стартует на площадке возле дома № 13, а выдача подарков будет проходить ближе к концу улицы, у дома № 21. Для того чтобы пройти квест, юным гостям фестиваля надо будет выполнить задания, составленные по мотивам таких книг, как «Волшебник изумрудного города», «Остров сокровищ», «Приключения Шерлока Холмса». А помогут им в этом актеры в костюмах любимых книжных героев.
Также во все дни фестиваля «Пасхальный дар» на Новом Арбате дети и их родители смогут выбрать интересные книги от ведущих российских издательств, попробовать создать собственные печатные произведения на творческих мастер-классах, побывать на встречах с писателями и присоединиться к благотворительной книжной ярмарке.
Кроме того, по всей улице будут работать ресторанные шале, где все желающие смогут приобрести вкусные пасхальные блюда от московских рестораторов.
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