Два билета в театр на спектакль «Отелло» разыгрывает «АиФ-Псков»

Газета «Аргументы и Факты –Псков» совместно с «Псковским академическим театром драмы им. А. С. Пушкина» разыгрывает два билета на знаменитый спектакль «Каштанка», который состоится 14 апреля в 18.00.

Условия участия очень просты:

1. Состоять в группе «Аргументы и Факты –Псков»

2. Сделать репост записи и не удалять до окончания розыгрыша

3. Ждать, когда улыбнется удача!

Победитель будет выбран 24 апреля в 13.00 с помощью программы случайного выбора победителя.

Отметим, Спектакль «Отелло» — мужская солдатская история, изложенная режиссером Даниилом Безносовым в современной форме, в соизмеримой нашему времени трактовке. В спектакле нет примет времени и места действия, подобное могло случиться в любой стране, в любое время, история универсальна, вечна и актуальна.

Трагедия ввергает нас в немыслимые роковые страсти, возвышает, очищает и дает иные смыслы обыденности нашей запрограммированной жизни! Зрителей захватит стремительный сюжет, наполненный драйвом и захватывающей дух необратимостью!