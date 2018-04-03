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Два билета в театр на спектакль «Отелло» разыгрывает «АиФ-Псков»
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Два билета в театр на спектакль «Отелло» разыгрывает «АиФ-Псков» 

АиФ Северо-запад 2 часа назад
Фото: АиФ Северо-запад
Газета «Аргументы и Факты –Псков» совместно с «Псковским академическим театром драмы им. А. С. Пушкина» разыгрывает два билета на знаменитый спектакль «Каштанка», который состоится 14 апреля в 18.00.
Условия участия очень просты:
1. Состоять в группе «Аргументы и Факты –Псков»
2. Сделать репост записи и не удалять до окончания розыгрыша
3. Ждать, когда улыбнется удача!
Победитель будет выбран 24 апреля в 13.00 с помощью программы случайного выбора победителя.
Отметим, Спектакль «Отелло» — мужская солдатская история, изложенная режиссером Даниилом Безносовым в современной форме, в соизмеримой нашему времени трактовке. В спектакле нет примет времени и места действия, подобное могло случиться в любой стране, в любое время, история универсальна, вечна и актуальна.
Трагедия ввергает нас в немыслимые роковые страсти, возвышает, очищает и дает иные смыслы обыденности нашей запрограммированной жизни! Зрителей захватит стремительный сюжет, наполненный драйвом и захватывающей дух необратимостью!
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