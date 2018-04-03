«Зритель соскучился по романтике»: самарские бизнесмены «вооружились» шпагами

В областной столице состоится премьера спектакля «Д'Артаньян». Его единственный показ пройдет на сцене самарской филармонии 11 апреля. Главные роли в постановке исполнят известные жители города: бизнесмены, руководители и топ-менеджеры коммерческих компаний и предприятий.

Благотворительный спектакль — результат творческой работы проекта «Знаменитости — детям», который реализуют в Самаре уже в четвертый раз. Но если в прошедших постановках «Не может быть», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Свахи» во главе угла были сатира, ирония и тематика мещанства, в новом проекте создатели сделали ставку на романтизм.

Топ-менеджеры и бизнесмены раскрыли в себе творческий потенциал ради помощи детям

— В нашей жизни слишком мало отчаянных героев из Гаскони, для которых что-то значат слова «честь», «отвага», «дружба». В это прагматичное время нам нужна отсылка к истории о романтичных безумцах, которые ради любви готовы переплыть Ла-Манш за подвесками. Мы соскучились по романтическим историям. Так проверим, насколько наша публика к этому готова, — прокомментировал режиссер спектакля Александр Мальцев

Самарские предприниматели объединились в театральную труппу ради помощи юным талантам

Все вырученные средства направят на музыкальные инструменты, спортинвентарь и сертификаты на обучение для одаренных детей

По словам постановщика, проект хорош тем, что в каждом спектакле есть возможность раскрыться и старожилам непрофессиональной труппы, и новичкам: даже в самых маленьких ролях актеры выходят на сцену несколько раз. В новой постановке исполнители массовых сцен готовятся к премьере особенно интенсивно, ведь придворные дамы должны отменно танцевать, а гвардейцы — фехтовать.

— Благодаря обилию батальных и танцевальных сцен спектакль очень сложный с технической точки зрения. Организаторы, режиссер, актеры, инструкторы по фехтованию, педагоги по танцам — все проделывают колоссальную работу, поэтому зрители останутся довольны этим зрелищем, — поделился исполнитель одной из главных ролей, руководитель компании QUATTRO Михаил Панкратов

Участники благотворительной акции приняли участие в совместной фотосессии

Актеры спектакля лично познакомились с ребятами, которых поддерживает проект в этом году

Актер-любитель принимает участие в благотворительном проекте во второй раз, в то время как для его партнера по сцене Андрея Левитана — генерального директора выставочного центра «Экспо Волга» — эта премьера станет уже четвертой.

— Для меня это большое счастье и огромная ответственность. Работа над ролью и процесс репетиций доставляют огромное удовольствие. А сама премьера дает колоссальный положительный импульс, оправдывающий все усилия, которые необходимо приложить, чтобы всё прошло успешно, — рассказал Андрей Левитан.

Бизнесмену Сергею Романову пригодились навыки фехтования на сцене

Значительную часть ведущих ролей в спектакле «Д'Артаньян» исполнили дебютанты проекта. В их числе директор компании «Интерстрой» Сергей Романов. Несмотря на плотный график — помимо основной бизнес-деятельности, новоиспеченный актер профессионально занимается бодибилдингом — он сразу согласился поддержать благотворительную идею спектакля.

— Мой персонаж — благородный человек со сложным характером и жизненными проблемами, поэтому погружаться в образ было интересно. Эта история близка мне с самого детства, когда вместе с мальчишками во дворе мы делали шпаги из прутьев и подражали исполнителям главных ролей в знаменитом советском фильме. Подготовка идет в режиме нон-стоп: дома учу слова, каждый день — репетиции. С фехтованием мне повезло, ведь я несколько лет занимался этим видом спорта, — отметил Сергей Романов.

Подарки детям вручат в день премьеры спектакля 11 апреля

Артисты поделились своим рецептом, как избежать волнения на премьере, которая пройдет на большой сцене уже через считаные дни.

— Надо быть в этом моменте здесь и сейчас, жить в нем, отдавая себя полностью. Люди это чувствуют. И если ты искренен, то всё получится, — открыла свой секрет успеха директор ТЦ Metro Cash & Carry Екатерина Максимова

Для Екатерины Максимовой премьера спектакля станет дебютом на большой сцене

Организатором акции выступил центр бизнес-технологий «Эксперт». Все вырученные от продажи билетов средства отправятся на адресную помощь талантливым детям. Сразу после премьеры исполнители ролей вручат юным дарованиям музыкальные инструменты, спортивный инвентарь, сертификаты на участие в конкурсах или обучение.

Начало спектакля в 19:00. Приобрести билеты можно по телефону 244-01-19 или в режиме онлайн на сайте проекта.

Возрастное ограничение: 6+