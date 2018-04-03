Петербуржец рассказал о нарушении пожарной безопасности в детском театре

В Петербурге сотрудник детского драматического театра «На Неве» пожаловался Георгию Полтавченко на несоблюдение правил противопожарной безопасности в учреждении. Об этом в Twitter рассказал пресс-секретарь вице-губернатора Северной столицы Андрей Кибитов

Мужчина подошел к градоначальнику во время траурной церемонии у метро технологический институт 3 апреля и изложил проблему.

По его словам, во время спектаклей на сцене использовали петарды и другую пиротехнику, причем руководство театра распорядилось отключать пожарную сигнализацию на это время.

Полтавченко поручил главе городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности срочно провести проверку в театре. О ее результатах будет рассказано позже.