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Петербуржец рассказал о нарушении пожарной безопасности в детском театре
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Петербуржец рассказал о нарушении пожарной безопасности в детском театре 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге сотрудник детского драматического театра «На Неве» пожаловался Георгию Полтавченко на несоблюдение правил противопожарной безопасности в учреждении. Об этом в Twitter рассказал пресс-секретарь вице-губернатора Северной столицы Андрей Кибитов.
Мужчина подошел к градоначальнику во время траурной церемонии у метро технологический институт 3 апреля и изложил проблему.
По его словам, во время спектаклей на сцене использовали петарды и другую пиротехнику, причем руководство театра распорядилось отключать пожарную сигнализацию на это время.
Полтавченко поручил главе городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности срочно провести проверку в театре. О ее результатах будет рассказано позже.
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