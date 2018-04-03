Союзное государство выделит 25 млн руб на фестиваль «Славянский базар»

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости . Союзное государство направит около 25 миллионов рублей на поддержку XXVII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», который пройдет с 12 по 16 июля, сообщила начальник департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного Комитета Союзного государства Маргарита Левченко.

"В этом году мы запланировали выделить почти 25 миллионов рублей на проведение мероприятий «Славянского базара», — сказала Левченко на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Фестиваль «Славянский базар в Витебске» проводится ежегодно при поддержке Союзного государства. В концертной программе традиционно принимают участие артисты российской и белорусской эстрады, известные актеры и деятели искусства. Кроме того, в рамках фестиваля проводятся Международный конкурс исполнителей эстрадной песни и Международный детский музыкальный конкурс.

"Мы уже отобрали порядка 30 заявок из разных стран мира от участников Международного конкурса исполнителей эстрадной песни и порядка 30 заявок на детский конкурс. Около 90% участников проходят национальный отбор.

rightВ этом году национальные отборы впервые прошли в Германии, Польше, Армении. Каждый год стран становится больше, и это говорит о качестве конкурса. На сегодняшний день впервые на конкурс исполнителей эстрадной песни поданы заявки из Гвинеи, Вьетнама, Египта, а на международный детский конкурс — из Великобритании, Канады и Колумбии", — сообщил директор фестиваля Александр Сидоренко

В свою очередь, Левченко добавила, что в день Союзного государства на фестивале состоится гала-концерт «Союзное государство приглашает…». В Витебске выступят оркестр под управлением Сергея Жилина «Фонограф-Симфо-Джаз» и Российско-белорусский молодежный симфонический оркестр, которому в этом году исполняется 10 лет. Кроме того, на фестивале будут вручены три премии Союзного государства в области литературы и искусства, которые вручаются раз в два года. По традиции награждать лауреатов будет президент Республики Беларусь Александр Лукашенко

right"На днях мы ждем решения Высшего Государственного Совета Союзного государства, о том, кто станет лауреатом премии в этом году, а пока что я сохраню интригу. Церемония награждения состоится 12 июля", — отметила Левченко.

Она уточнила, что в общей сложности на поддержку ежегодного фестиваля «Славянский базар» из бюджета Союзного государства было выделено порядка 450 миллионов рублей.