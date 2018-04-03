Интервью с актером театра. Почему нельзя работать в театре?

Входя в театр — вытирайте «ноги»

Не так давно мне удалось пообщаться с очень неординарной личностью. Этот человек работает в театре. Он обладает такой приятной энергетикой и ему с легкостью удается расположить к себе людей, а еще он постоянно пел.

Все начинается с любви к чему-то возвышенному. В театре не работают, театру служат. Мало кто пойдет работать в театр ради денег. Насколько я знаю, максимальная зарплата актера в театре редко переваливает за 30 тысяч рублей. Театр всегда забирает очень много энергии. Не отдыхая, ты можешь просто «сгореть». Думаю, не каждому дано стать актером. Это также трудно, как и уживаться с ним. Они все — люди своеобразные, тонкие и ранимые.

Как актеры запоминают целые пьесы?

Как правило, репетировать начинают уже за месяц, и текст целенаправленно никто не заучивает. Вся пьеса прорабатывается прямо с бумажками по 5, а то и больше часов в день. За это время выучить пьесу под силу каждому. Костюмы должны быть готовы уже через 2 недели. Ты должен жить пьесой, ты должен поверить в себя и свыкнуться со своей ролью. И, наверное, здесь многое зависит от режиссера, насколько качественно он расскажет и покажет, кем ты становишься. Со вторым планом и массовкой все немного проще. Импровизация также имеет место быть.

Как обучаются актерскому мастерству?

На парах театральных ВУЗов всего лишь дают представление о том, из какого опыта появляются эти способности, но воспитать их в себе — дело самого актера. Насколько успешно студент справится с данной задачей и как далеко сможет продвинуться, зависит от его внутренних качеств, упорства и моральной стойкости. Искусство не знает простых путей.

Однако, все в этом мире достижимо, и овладеть актерским мастерством сможет каждый, разумеется, при определенной настойчивости. Для этого есть упражнения на актерское мастерство.

После этого разговора мне сразу вспомнились слова моего деда:

Часто захаживал в театр после института к своему товарищу. Мне нравилась их атмосфера, все были такие дружные и веселые. В один из этих дней я увидел, как актер плачет, и так горько, по-настоящему. Мне стало интересно, что с ним произошло. Оказывается он не смог получить свою любимую роль. Здоровый сильный мужчина, а плакал словно ребенок. Очень интересные личности.

Приходя в театр невольно задумываешься, как им это удается и почему мы в это верим. Скорее всего, здесь скрыты титанические усилия и любовь к высокому.

А тех, кто давно обходит театр стороной я приглашаю в гости. Например, 6 апреля в Кургане пройдет спектакль «Ladies’ Night», где шестеро безработных друзей тщетно пытаются найти работу и от безнадеги устраиваются танцевать в ночном клубе.