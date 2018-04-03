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Самым ярким ньюсмейкерам Прикамья вручили премии «Выбор прессы-2017»
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Самым ярким ньюсмейкерам Прикамья вручили премии «Выбор прессы-2017» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Учредителями премии «Выбор прессы-2017» выступили 25 СМИ, включая «ФедералПресс». Традиционно ее номинантов определяют журналисты, отмечая таким образом людей, чья деятельность, общественная и гражданская позиция оказались наиболее значимыми и заметными.
Лауреатами премии за прошлый год стали директор спорткомплекса «Прикамье» Владимир Епанов за инициативу проведения Первого Пермского марафона; Петр Кравченко за организацию «Сказариума» в рамках Большого Пермского фестиваля; НКО «Территория семьи» за организацию социального склада для нуждающихся граждан; художественный руководитель театра «Пространство любви» Алла Мезенцева за постановку спектаклей с участием людей с ментальными особенностями; Всеволод и Ольга Бедерсон за организацию просветительского проекта «Научные бои имени Купера Шелдона»; выпускник пермской школы № 146 Василий Югов за победы во всероссийских и международных олимпиадах по физике.
Кроме того, глава региона Максим Решетников вручил благодарственные письма 16-летнему пермяку Александру Попову, спасшему из горящего дома маленькую девочку, и троим жителям Очёра: повару детского сада «Солнышко» Екатерине Спеховой, школьнику Дмитрию Романову и студенту Михаилу Синенькому, за спасение из ледяной воды тонущего мальчика.
Во время награждение победителей конкурса им. Гайдара отдельно были отмечены достижения журналистов из территорий края и молодых авторов. Юных талантов отметят финансовыми премиями, заверил первый заместитель гендиректора инвестиционной компании «Финансовый дом» Леонид Морозов.
Фото: Игорь Катаев
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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