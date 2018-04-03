Городской мюзикл о великом поэте

13 апреля на сцене московского «Театра Луны» состоится премьера городского мюзикла «Маяковский». Постановка приурочена к 125-летию поэта, которое мир отпразднует 19 июля 2018 года.

В основу сценария легли произведения Владимира Маяковского и биография поэта. Как признаются организаторы, городской мюзикл — попытка переосмыслить идеи и наследие поэта. Авторы спектакля подчеркивают значение личности поэта во всем его творчестве, а также значимость фигуры Маяковского для литературной жизни России XX века.

Вместе с этим в постановке зритель увидит не только великого пролетарского поэта, но и просто человека, со всеми его мечтами и разочарованиями. Авторы попробовали представить, каким мог бы быть Владимир Маяковский в наше время.

Ближайшие показы мюзикла «Маяковский» пройдут 13 и 26 апреля, 25 мая.