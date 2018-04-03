Городской мюзикл о великом поэте 

13 апреля на сцене московского «Театра Луны» состоится премьера городского мюзикла «Маяковский». Постановка приурочена к 125-летию поэта, которое мир отпразднует 19 июля 2018 года.
В основу сценария легли произведения Владимира Маяковского и биография поэта. Как признаются организаторы, городской мюзикл — попытка переосмыслить идеи и наследие поэта. Авторы спектакля подчеркивают значение личности поэта во всем его творчестве, а также значимость фигуры Маяковского для литературной жизни России XX века.
Вместе с этим в постановке зритель увидит не только великого пролетарского поэта, но и просто человека, со всеми его мечтами и разочарованиями. Авторы попробовали представить, каким мог бы быть Владимир Маяковский в наше время.
— Даже само звучание фамилии «Маяковский» для меня магическое, — говорит режиссер постановки Александр Рыхлов. — Маяковский — фигура гигантская. Это не только литературный столп, он вообще Человечище ХХ века. При этом я поражен, насколько этот огромный человек был беззащитен, лиричен, нежен и трогателен… Главную роль исполняет Артем Крестников, актер театра и кино, ученик Сергея Проханова, а музу поэта — Лилю Брик — Теона Дольникова. За хореографию мюзикла отвечает Жанна Шмакова, авторы Либретто — Александр Лебедев и Алексей Шошев.
Ближайшие показы мюзикла «Маяковский» пройдут 13 и 26 апреля, 25 мая.