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Словенский национальный театр 14 мая представит в Москве балет «Доктор Живаго»
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Словенский национальный театр 14 мая представит в Москве балет «Доктор Живаго» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В мае в России впервые состоятся гастроли Словенского национального театра оперы и балета Любляны, в рамках которых 14 мая москвичи и гости столицы увидят балет «Доктор Живаго», говорится в сообщении PR-агентства «Бедуш & Маренникова».
«В мае 2018 года на ведущих театральных площадках Москвы и Санкт-Петербурга (14 мая — Государственный Кремлевский дворец, 17 мая — Александринский театр) впервые в России состоятся гастроли одной из крупнейших балетных трупп Европы — Словенского национального театра. На гастролях в России труппа представит балет «Доктор Живаго» по роману Бориса Пастернака на музыку Дмитрия Шостаковича. Постановка пройдет в сопровождении оркестра и хора», — отмечается в материале.
«Доктор Живаго» — одна из самых красивых и трогательных историй любви в мировом искусстве. Знаменитый роман великого русского писателя Бориса Пастернака был удостоен в 1958 году Нобелевской премии по литературе. Его экранизации стали эталонами мирового кинематографа. Например, фильм режиссера Дэвида Лина 1965 года получил шесть «Оскаров» и пять «Золотых глобусов». Знаменитая сага, ставшая бессмертной классикой, впервые появилась на сцене Словенского национального театра оперы и балета Любляны как сюжетный балет, основанный на незабываемой любовной драме и вечном вопросе личной свободы.
Постановка создана звездами мирового балета братьями Иржи и Ото Бубеничеков, которые успешно сотрудничали с Гамбургским балетом Джона Ноймайера и балетом Semperopera, а теперь создают хореографические постановки на ведущих площадках по всему миру. Часть средств от проданных билетов на российские спектакли Словенского балета будут направлены в благотворительный фонд «Дети-Бабочки» (попечители Данила Козловский и Ксения Раппопорт) и благотворительный фонд «Миссия» (попечители Маргарита Буряк и Алена Бабенко).
Балет «Доктор Живаго» в Государственном Кремлевском дворце пройдет 14 мая. Начало в 19:00. Стоимость билетов — от 600 до 8 тысяч рублей.
У Словенского национального театра оперы и балета Любляны обширный репертуар из классических современных опер, балета и концертных номеров. Каждый сезон труппа дает около 150 концертов как на родине, так и за рубежом. Театр оперы и балета был открыт в 1918 году, после Второй мировой войны начал гастролировать за пределами страны и сразу получил международное признание. В 2018 году знаменитый театр отмечает свой столетний юбилей.
Вместе с братом-близнецом Отто Бубеничек окончил Консерваторию танца в Праге, с 1993 года — в труппе Гамбургского балета, где в 1997 году стал премьером. Исполнял ведущие партии во всех постановках Джона Ноймайера, а роль Вацлава Нижинского в балете «Нижинский» была создана хореографом специально для него. В 2006 году перешел в труппу Дрезденского балета. Сотрудничал также с балетом Парижской оперы, балетом Нью-Йорк Сити, Цюриха, Венским государственным балетом, Китайским национальным балетом и другими труппами. Успешен как хореограф. Вместе с братом создал компанию Les Ballets Bubeniсek, которая сотрудничает со всеми ведущими театрами и звездами мирового балета.
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