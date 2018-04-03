Словенский национальный театр 14 мая представит в Москве балет «Доктор Живаго»

В мае в России впервые состоятся гастроли Словенского национального театра оперы и балета Любляны, в рамках которых 14 мая москвичи и гости столицы увидят балет «Доктор Живаго», говорится в сообщении PR-агентства «Бедуш & Маренникова».

«В мае 2018 года на ведущих театральных площадках Москвы и Санкт-Петербурга (14 мая — Государственный Кремлевский дворец, 17 мая — Александринский театр) впервые в России состоятся гастроли одной из крупнейших балетных трупп Европы — Словенского национального театра. На гастролях в России труппа представит балет «Доктор Живаго» по роману Бориса Пастернака на музыку Дмитрия Шостаковича . Постановка пройдет в сопровождении оркестра и хора», — отмечается в материале.

«Доктор Живаго» — одна из самых красивых и трогательных историй любви в мировом искусстве. Знаменитый роман великого русского писателя Бориса Пастернака был удостоен в 1958 году Нобелевской премии по литературе. Его экранизации стали эталонами мирового кинематографа. Например, фильм режиссера Дэвида Лина 1965 года получил шесть «Оскаров» и пять «Золотых глобусов». Знаменитая сага, ставшая бессмертной классикой, впервые появилась на сцене Словенского национального театра оперы и балета Любляны как сюжетный балет, основанный на незабываемой любовной драме и вечном вопросе личной свободы.

Балет «Доктор Живаго» в Государственном Кремлевском дворце пройдет 14 мая. Начало в 19:00. Стоимость билетов — от 600 до 8 тысяч рублей.

У Словенского национального театра оперы и балета Любляны обширный репертуар из классических современных опер, балета и концертных номеров. Каждый сезон труппа дает около 150 концертов как на родине, так и за рубежом. Театр оперы и балета был открыт в 1918 году, после Второй мировой войны начал гастролировать за пределами страны и сразу получил международное признание. В 2018 году знаменитый театр отмечает свой столетний юбилей.