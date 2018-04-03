Ещё
«Вариант» — значит свобода. В СКФО работает уникальный народный театр
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Вариант» — значит свобода. В СКФО работает уникальный народный театр 

АиФ Ставрополье 55 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Главное — выносливость
«Спектакли, которые ставятся только для коммерческих сборов, мне неинтересны», — утверждает режиссер и руководитель театра Елена Айрапетова и берётся за самые сложные постановки: русскую и зарубежную классику, психологические драмы, где и актёру, и зрителю надо думать. Актеры — в основном студенты и работники технического вуза.
Елена Айрапетова по первой специальности филолог, по второй — режиссёр драмы. Литературный багаж, безусловно, велик. Но трудностей хватает. «Мы стольких актёров на роль Джона перепробовали, ужас, пока наконец не нашли подходящего, вспоминает она про постановку пьесы Теннесси Уильямса „Лето и дым“. — Кто-то не тянул, кто-то не успевал на репетиции». Без регулярных занятий и репетиций никак. И поэтому главное требование к народным актёрам даже не талант, а выносливость. Не всякий дойдёт до конца, поэтому на главные роли стараются готовить дублёров.
Подходящее слово
На заочное отделение Щукинского театрального училища Елена Айрапетова поступила в 1978 году, а в качестве постановочной площадки выбрала горно-металлургический институт, который всегда славился своей любовью к прогрессивным экспериментам. Дипломный спектакль поставили именно там, и театр «прижился». «Тогда ещё у коллектива не было названия, — рассказывает Елена Айрапетова. — Мы искали красивый шрифт, чтобы написать афишу. Просматривали журналы, на глаза попалось слово „вариант“, очень уж здорово написано было. Вот и название, решили мы».
Попали в самую точку. «Вариант» — свобода, широта взглядов, разные точки зрения. Твори, выдумывай, пробуй. С тех пор и креативят.
В «Вариант» берут всех. Отсев происходит естественным путем. При остром дефиците средств руководитель ухищряется даже нанимать педагогов по актёрскому мастерству, сценической речи. Кто хочет, тот учится и растёт. Не приживаются люди с большим самомнением, кто сразу мнит себя звездой и видит свою персону только в главных ролях. «Те же, кто действительно талантлив, наоборот, не отказываются играть и „кушать подано“, — рассказывает режиссёр.
Айрапетова убеждена: спектакль должен быть „живым“. Тогда и недостатки не будут заметны. Впрочем, над качеством усердно работают. Слово „самодеятельность“ не любит, предпочитает „народный театр-студия“.
АиФ Ставрополье: последние новости
На языке музыки, веры и надежды. «Роснефть» подарила праздник ставропольцам В КЧР актер ограбил кассу театра, в котором работал «АиФ-СК» разыграет призы за детские рисунки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки13
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло34
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?29
Видео
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
00:58
Бузова ищет жениха через кастинг на ТВ
ТВ
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение