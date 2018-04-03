«Вариант» — значит свобода. В СКФО работает уникальный народный театр

Главное — выносливость

«Спектакли, которые ставятся только для коммерческих сборов, мне неинтересны», — утверждает режиссер и руководитель театра Елена Айрапетова и берётся за самые сложные постановки: русскую и зарубежную классику, психологические драмы, где и актёру, и зрителю надо думать. Актеры — в основном студенты и работники технического вуза.

Елена Айрапетова по первой специальности филолог, по второй — режиссёр драмы. Литературный багаж, безусловно, велик. Но трудностей хватает. «Мы стольких актёров на роль Джона перепробовали, ужас, пока наконец не нашли подходящего, вспоминает она про постановку пьесы Теннесси Уильямса „Лето и дым“. — Кто-то не тянул, кто-то не успевал на репетиции». Без регулярных занятий и репетиций никак. И поэтому главное требование к народным актёрам даже не талант, а выносливость. Не всякий дойдёт до конца, поэтому на главные роли стараются готовить дублёров.

Подходящее слово

На заочное отделение Щукинского театрального училища Елена Айрапетова поступила в 1978 году, а в качестве постановочной площадки выбрала горно-металлургический институт, который всегда славился своей любовью к прогрессивным экспериментам. Дипломный спектакль поставили именно там, и театр «прижился». «Тогда ещё у коллектива не было названия, — рассказывает Елена Айрапетова. — Мы искали красивый шрифт, чтобы написать афишу. Просматривали журналы, на глаза попалось слово „вариант“, очень уж здорово написано было. Вот и название, решили мы».

Попали в самую точку. «Вариант» — свобода, широта взглядов, разные точки зрения. Твори, выдумывай, пробуй. С тех пор и креативят.

В «Вариант» берут всех. Отсев происходит естественным путем. При остром дефиците средств руководитель ухищряется даже нанимать педагогов по актёрскому мастерству, сценической речи. Кто хочет, тот учится и растёт. Не приживаются люди с большим самомнением, кто сразу мнит себя звездой и видит свою персону только в главных ролях. «Те же, кто действительно талантлив, наоборот, не отказываются играть и „кушать подано“, — рассказывает режиссёр.

Айрапетова убеждена: спектакль должен быть „живым“. Тогда и недостатки не будут заметны. Впрочем, над качеством усердно работают. Слово „самодеятельность“ не любит, предпочитает „народный театр-студия“.