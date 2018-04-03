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Участники клуба «Феникс» из Марьиной Рощи посетили юбилейный вечер Владимира Винокура
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Участники клуба «Феникс» из Марьиной Рощи посетили юбилейный вечер Владимира Винокура 

Управа района Марьина роща 57 минут назад
Фото: Управа района Марьина роща
Юбилейный вечер известного артиста Владимира Винокура посетили на минувшей неделе участники центра социокультурных программ и проектов для людей с инвалидностью «Феникс» из Марьиной Рощи. Об этом сообщила руководитель клуба Ольга Ермилина.
— Участники насладились выступлениями звезд российской эстрады и номерами в исполнении артистов балета Аллы Духовой «Тодес», Берлинского театра Михаила Канискина и артистки балета Большого театра Анастасии Винокур. Кроме того, на сцене выступили юмористы и мастера разговорного жанра, — пояснила Ермилина.
Отмечается, что встреча прошла в теплой и дружественной обстановке. (то)
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