Участники клуба «Феникс» из Марьиной Рощи посетили юбилейный вечер Владимира Винокура 

Юбилейный вечер известного артиста Владимира Винокура посетили на минувшей неделе участники центра социокультурных программ и проектов для людей с инвалидностью «Феникс» из Марьиной Рощи. Об этом сообщила руководитель клуба Ольга Ермилина.
— Участники насладились выступлениями звезд российской эстрады и номерами в исполнении артистов балета Аллы Духовой «Тодес», Берлинского театра Михаила Канискина и артистки балета Большого театра Анастасии Винокур. Кроме того, на сцене выступили юмористы и мастера разговорного жанра, — пояснила Ермилина.
Отмечается, что встреча прошла в теплой и дружественной обстановке. (то)