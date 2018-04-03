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Обрушился театр в Саратове
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Обрушился театр в Саратове 

Новости Саратова 51 минуту назад
Фото: Новости Саратова
Фасад культурного учреждения обвалился вместе с талым снегом.
Инцидент произошел днем 3 апреля в Саратовском театре оперы и балета. Об этом на своей странице в Facebook сообщил житель областного центра Александр Репин. Неравнодушный саратовец выложил в соцсеть печального вида фотографии, на которых гордость Саратова предстает в не самом приглядном виде.
«Театр немножечко обвалился…», — иронично пишет автор снимков. К счастью, никто при этом происшествии, кроме самого учреждения культуры, не пострадал.
Ранее помочь оперному театру в Саратове намеревался спикер ГД Вячеслав Володин. Однако он не согласился с предложенной руководством театра сметой, назвав ее сильно завышенной. Пересчитала ли администрация планируемые на ремонт затраты — не уточняется.
Фото: Александр Репин
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