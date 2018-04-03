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В Черемушках проведут бесплатные инклюзивные спектакли
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В Черемушках проведут бесплатные инклюзивные спектакли 

Мои Черемушки 45 минут назад
Фото: Мои Черемушки
С 7 по 15 апреля в городе пройдет фестиваль «Пасхальный дар», во время которого 12 театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Якутска, Череповца, Великого Новгорода и Нижнего Новгорода покажут 25 инклюзивных спектаклей, передает газета «Москва За Калужской заставой».
«В дни весеннего фестиваля спектакли будут идти каждый день. Это будут не рядовые постановки, а избранные работы: практически все были представлены в разные годы на Всероссийском фестивале особых театров «Протеатр», а 25-е представление подарит гостям фестиваля фонд поддержки слепоглухих людей «Со-единение» (Москва)», — рассказали в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
Напомним, центральной площадкой фестиваля «Пасхальный дар» в Юго-Западном округе станет улица Профсоюзная, владение 41. Фестивальная площадка возле станции метро «Новые Черемушки» будет работать с понедельника по четверг: с 11:00 до 21:00 и с пятницы по воскресенье с 11:00 до 22:00. Тут, помимо всего прочего, юных гостей ежедневно будут ждать бесплатные творческие и кулинарные мастер-классы.
Мои Черемушки: последние новости
Для Москвичей проведут концерты и мастер-классы на фестивале «Пасхальный дар» 28 марта объявлено в Москве днем траура Ценители оперного вокала соберутся в Черемушках
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