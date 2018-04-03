Ещё
Театры семи городов России представят московским зрителям 25 инклюзивных спектаклей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Театры семи городов России представят московским зрителям 25 инклюзивных спектаклей 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Горожане увидят избранные постановки.
В рамках фестиваля «Пасхальный дар» 12 театров из семи городов России представят московской публике 25 инклюзивных спектаклей.
— В дни весеннего фестиваля они будут идти каждый день: в рамках проекта «Золотая маска» в городе» 12 театров из семи городов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Якутска, Череповца, Великого Новгорода и Нижнего Новгорода — покажут 24 представления, — сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
Отмечается, что горожане увидят избранные постановки, среди которых многие были показаны на Всероссийском фестивале особых театров «Протеатр».
Показы будут проходить на четырех фестивальных площадках: на Манежной и Тверской площадях, а также на площади Революции и около дома 41 на Профсоюзной улице, передает агентство городских новостей «Москва».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фестиваль «Пасхальный дар» стал лидером рейтинга событий для гастрономического туризма
Подмосковные музеи подготовили программу праздничных пасхальных мероприятий
Дети смогут сыграть с книжными героями во время фестиваля «Пасхальный дар»
Вечерняя Москва: последние новости
Сергей Юрский, Сергей Лазарев и Джеймс Тратас станут героями программы «Однажды…» Елена Яковлева: С виду я белая и пушистая, но в настоящей жизни далеко не сахар Большой бизнес на билетах
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки17
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло36
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате1
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?29
Видео
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
00:58
Бузова ищет жениха через кастинг на ТВ
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение