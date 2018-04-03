Театры семи городов России представят московским зрителям 25 инклюзивных спектаклей

Горожане увидят избранные постановки.

В рамках фестиваля «Пасхальный дар» 12 театров из семи городов России представят московской публике 25 инклюзивных спектаклей.

— В дни весеннего фестиваля они будут идти каждый день: в рамках проекта «Золотая маска» в городе» 12 театров из семи городов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Якутска, Череповца, Великого Новгорода и Нижнего Новгорода — покажут 24 представления, — сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

Отмечается, что горожане увидят избранные постановки, среди которых многие были показаны на Всероссийском фестивале особых театров «Протеатр».

Показы будут проходить на четырех фестивальных площадках: на Манежной и Тверской площадях, а также на площади Революции и около дома 41 на Профсоюзной улице, передает агентство городских новостей «Москва»

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