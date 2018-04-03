Детский драмтеатр Петербурга проверят на пожарную безопасность после жалобы губернатору

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. / ТАСС /. Губернатор Санкт— Петербурга Георгий Полтавченко распорядился провести срочную проверку пожарной безопасности в здании детского драматического театра «На Неве» после жалобы бывшего работника, который заявил о якобы грубых нарушениях в учреждении, сообщил пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов

Во вторник на церемонии возложения цветов в память о жертвах теракта на станции метро «Технологический институт», где присутствовал губернатор, к нему обратился мужчина, который представился бывшим работником театра и рассказал Полтавченко о том, что его якобы уволили за отказ отключить пожарную сигнализацию в театре во время спектаклей с использованием пиротехники.

"Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поручил председателю комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Леониду Богданову организовать срочное проведение комплексной проверки противопожарной безопасности в детском драматическом театре «На Неве», — сказал Кибитов.

В драмтеатре ТАСС подтвердили, что человек, обратившийся к Полтавченко, действительно работал в учреждении в 2009 году. «У нас он работал 20 дней, договор с ним был заключен на время отсутствия работника в пожарно-сторожевой службе… Он был временным работником», — рассказал ТАСС исполнительный директор театра Сергей Черный.

Черный также добавил, что театр не использует пиротехнику во время спектаклей и рассказал о том, что во вторник в театр уже приходили инспекторы МЧС для проверки безопасности, «включали пожарную сигнализацию и не выявили каких-либо нарушений».

Исполнительный директор также отметил, что костюмы и реквизит, которые используются в театре, подвергаются обязательной обработке огнеупорными составами.

О театре и проверках

Государственный детский драматический театр «На Неве» основан в 1987 году. Бессменным художественным руководителем театра является заслуженный деятель искусств России Татьяна Савенкова . Театр расположен в историческом здании, где ранее располагались казармы лейб-гвардии Измайловского полка.

Массовые проверки пожарной безопасности в торговых центрах, детских учреждениях и других местах массового пребывания людей проводятся после пожара в торговом комплексе «Зимняя вишня» в Кемерове, который произошел 25 марта. Жертвами трагедии, по последним данным, стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали 79 человек, из них 27 — дети.