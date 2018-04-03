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Пенсионеры Сокольников стали участниками 27 экскурсий
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Пенсионеры Сокольников стали участниками 27 экскурсий 

Управа района Сокольники 1 час назад
Фото: Управа района Сокольники
Льготники района Сокольники приняли участие в 372 культурно-развлекательных, патриотических и посвященных памятным датам мероприятиях, организованных ТЦСО «Сокольники».
На концертах, спектаклях и творческих встречах побывали две тысячи восемьсот пятьдесят два человека. По льготным билетам театр посетили девятьсот тридцать восемь пенсионеров.
Как отметила руководитель Территориального центра социального обслуживания О. Степанова, в отделении уже одиннадцатый год успешно реализуется совместный проект управы и ТЦСО «Сокольники» «Университет третьего возраста». С 2017 года он взят на вооружение всеми городскими соцслужбами.
Так, сто тридцать шесть пенсионеров Сокольников посетили клуб компьютерной грамотности «Хочу все знать», пятьсот двадцать семь человек стали участниками двадцати семи экскурсий клубного формирования «Планета путешествий золотого возраста». Пожилые жители района также с удовольствием посещают литературно-поэтический кружок «Давай поговорим», а также кружки прикладного творчества и вокальные студии.
Фото: предоставлено ТЦСО «Сокольники».
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