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В Москве состоялся благотворительный «Звездный Вечер»
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В Москве состоялся благотворительный «Звездный Вечер» 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Благотворительный «Звездный Вечер» в поддержку ветеранов сцены прошёл в Москве. Мероприятие состоялось накануне в киноклубе «Эльдар» — по традиции, заложенной Эльдаром Рязановым и редакцией журнала «Театрал». В благотворительной акции приняли участие звезды театра и кино.
В этот раз, благодаря проекту, помощь будет оказана заслуженной артистке РФ Нине Агаповой, которой скоро исполнится 92 года.
Добавим, героями встречи на сцене киноклуба «Эльдар», которую провели главный редактор журнала «Театрал» Валерий Яков и тележурналист Валентина Пиманова, стали Виктор Сухоруков, Нонна Гришаева, Петр Красилов и режиссер Владимир Иванов. Кроме того, в программу вечера вошли выступления молодых артистов театра «Сатирикон», которые сыграли фрагменты спектаклей «#Небалет» и «#Непушкин».
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