Театр из Тольятти привезёт в Уссурийск три спектакля 

20 апреля уссурийским зрителям будет представлен спектакль «Отрочество» по произведению Льва Толстого в постановке режиссёра Евгении Беркович. Постановка расскажет о том, как после смерти от простуды матери 10-летнего Николеньки его жизнь становится настоящим кошмаром, где каждый член семьи проявляет свою чудовищную суть. Система жизненных ценностей Николеньки начинает меняться, он учится понимать других людей, сострадать им. Он чувствует, как он одинок, наблюдает за окружающей его действительностью, тянется к знаниям, книгам и философии, готовится к поступлению в университет. Фото: teatr-koleso.ru Начало в 16:00 21 и 22 апреля на уссурийской сцене представят спектакль «Доходное место», поставленный режиссёром Михаилом Чумаченко по пьесе Александра Островского. Постановка расскажет зрителям о молодом чиновнике Жадове, который порывает все связи с богатым дядюшкой Аристархом Вышневским, замечая, что он живёт в мире подхалимства, вранья, подличанья и взяточничества. Жадов женится по любви и начинает жить хоть и скромно, но честно. Однако его жену Полину не устраивает жизнь в нищете. Жадову приходится выбирать между неприятными ему общественными устоями, принципами и бороться теми обстоятельствами, в которых он оказывается. Окажется ли он сильнее в этой непростой ситуации — зрители узнают в спектакле. Фото: teatr-koleso.ru Начало в 18:00 21 и 22 апреля юных зрителей Уссурийска приглашают на постановку режиссёра Олега Сивко «Удивительный день» по сказке Виктора Драгунского. Персонажи спектакля — дети, которые собирают ракету для того, чтобы отправиться в космос. Они понимают, что это игра, но, однако, всё равно у них возникает конфликт, когда они решают, кто же из них будет космонавтом. Ракета представляет собой бочку, к которой приделана труба от самовара. Ребята, чтобы сымитировать взлёт ракеты, кладут в эту трубу новогодние петарды, когда внутри бочки находится космонавт Дениска. Ему повезло — бикфордов шнур не срабатывает, и «ракета» взрывается уже после того, как он выходит из неё. Фото: artlib.ru/Алексей Шевченко
Начало в 12:00