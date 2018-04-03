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На фестивале «Пасхальный дар» можно будет увидеть 25 спектаклей
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На фестивале «Пасхальный дар» можно будет увидеть 25 спектаклей 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
С 7 по 15 апреля в Москве пройдет фестиваль «Пасхальный дар». Его гости увидят постановки инклюзивных театров, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Бесплатные спектакли будут идти ежедневно на четырех площадках: Манежной и Тверской площадях, площади Революции, а также на площадке возле дома 41 по улице Профсоюзной. Самые яркие выступления можно будет увидеть в 15:00 в течение 7 и 8 апреля, 13 и 14 апреля.
Подробную информацию о постановках можно найти на  портале
мэра и правительства Москвы.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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