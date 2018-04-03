На фестивале «Пасхальный дар» можно будет увидеть 25 спектаклей

С 7 по 15 апреля в Москве пройдет фестиваль «Пасхальный дар». Его гости увидят постановки инклюзивных театров, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Бесплатные спектакли будут идти ежедневно на четырех площадках: Манежной и Тверской площадях, площади Революции, а также на площадке возле дома 41 по улице Профсоюзной. Самые яркие выступления можно будет увидеть в 15:00 в течение 7 и 8 апреля, 13 и 14 апреля.

Подробную информацию о постановках можно найти на портале

Сообщение На фестивале «Пасхальный дар» можно будет увидеть 25 спектаклей появились сначала на Москва Меняется.