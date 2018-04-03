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В Орле Союз театральных деятелей отметил юбилей
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В Орле Союз театральных деятелей отметил юбилей 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Орловское отделение Союза театральных деятелей России накануне, 2 апреля, отпраздновало 80-летие со дня основания, сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.
Торжественное мероприятие прошло на сцене Орловского государственного академического театра им. И. С. Тургенева. Деятелей культуры поздравили представители администрации области и города, депутаты облсовета.
Председатель Орловского отделения Союза театральных деятелей РФ Павел Легкобит поздравил публику с прошедшим Международным днем театра и поблагодарил чиновников за поддержку в развитии культуры.
Членов Союза театральных деятелей наградили почетными грамотами и другими наградами. Театры Орла представили творческую программу, посвященную 200-летию И. С. Тургенева.
Сообщение В Орле Союз театральных деятелей отметил юбилей появились сначала на РИА 57.
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