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Надежда Бабкина и артисты ее театра сыграли спектакль для студентов
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Надежда Бабкина и артисты ее театра сыграли спектакль для студентов 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Художественный руководитель — директор Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня» Надежда Бабкина вместе со своим коллективом показала студентам репетицию спектакля «Калина Красная», поставленного по одноименной повести Василия Шукшина. Несколько фотографий с этого мероприятия знаменитость опубликовала в личном микроблоге, получив только лестные отзывы со стороны Интернет-пользователей.
Знаменитая российская народная и эстрадная певица, телеведущая, педагог и депутат уже несколько лет руководит музыкальным театром. В их репертуаре большое количество постановок, а не так давно зрители смогли увидеть в исполнении популярных артистов еще и известную «Калину Красную». А сейчас Бабкина решила предоставить возможность студентам института театрального искусства посетить репетицию этой постановки, о чем и рассказала с помощью Инстаграма. «Мои дорогие студенты из ГИТИСа пришли к нам в театр на репетицию спектакля „Калина Красная“!»
Поклонники Надежды Георгиевны просто завалили ее аккаунт одобрительными комментариями. Причем их внимания удостоились и сама Бабкина, и ее коллектив, и спектакли. Некоторые даже заверили ее, что, побывав на постановке, обязательно сходят еще несколько раз, чтобы насладиться игрой коллектива. «Надежда! Честь и хвала Вам! Когда чтут ученики, значит прекрасный учитель, что мы видим по жизни и на фото! Радостные, красивые, задорные — просто все в учителя, сплошной позитив и энергетика! » «Спасибо, огромное за спектакль „Калина Красная“, слово в слово все из рассказа, Ну, а от ансамбля вашего ноги в пляс так и хотели пойти…» «Посмотрели спектакль… Молодцы, супер!» «Да как можно не прийти к такой милой и талантливой женщине!» «Замечательный ансамбль! Спасибо Надежде!» Отметим, что фильм «Калина красная» вышел на экраны в 1974 году. В нем Василий Шукшин выступил как сценарист, режиссёр и актер, а главную роль исполнила его жена — Лидия Федосеева-Шукшина. А сейчас, спустя 43 года, в спектакле театра «Русская песня» главное действующее лицо играет их дочь — Мария Шукшина.
Кстати, некоторое время назад поклонники Надежды Бабкиной обратили внимание, что с ней творится что-то неладное. По их мнению, певица переборщила с «уколами красоты» и результат получился неважный.
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