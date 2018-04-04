Кто родился 4 апреля 

Виталий Борисович Ефимов (78 лет), первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по транспорту и строительству. Занимал пост министра транспорта сначала РСФСР, потом РФ, был торговым представителем России в Венгрии. В 2003 году организовал и возглавил Союз транспортников России. Избирался депутатом Госдумы VI созыва.
Виктор Алексеевич Казаков (69 лет), член Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам. Возглавлял АО «Самаранефтегаз». Работал в компаниях «Волготанкер», «Восточная нефтяная компания» и ряде других. Занимал пост первого вице-губернатора Самарской области. Избирался депутатом Госдумы IV, Vи VIсозывов.
Светлана Юрьевна Солнцева, член Комитета Государственной Думы по образованию и науке. Избиралась депутатом Государственного Собрания Республики Марий Эл. Представляла в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти республики. Занимала пост первого заместителя председателя правительства Марий Эл.
Сергей Алексеевич Вострецов (42 года), член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Работал в Санкт-Петербургском университете МВД России, Балтийском государственном техническом университете «Военмех» им. Д. Ф. Устинова. Был членом Общественной палаты России. Избирался в Госдуму VIсозыва. Возглавляет «Трудовую партию России» и Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ.
А ещё в этот день родились:
Александр Васильевич Нерадько (57 лет), руководитель Федерального агентства воздушного транспорта. Был начальником Управления государственного надзора за безопасностью полетов Федеральной авиационной службы РФ и Федеральной службы воздушного транспорта РФ. Занимал посты первого заместителя министра транспорта РФ, руководителя Государственной службы гражданской авиации, Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Возглавлял Федеральную аэронавигационную службу. В декабре 2009 года был назначен руководителем Федерального агентства воздушного транспорта.
Элина Авраамовна Быстрицкая, актриса театра и кино. Народная артистка СССР. Была актрисой Вильнюсского драматического театра. С 1958 года входит в труппу Малого театра. На сцене этого театра была занята в спектаклях «Маскарад», «Дачники», «Волки и овцы», «Касатка», «Любовь Яровая», «Дядюшкин сон», «На всякого мудреца довольно простоты» и ряде других.
В кино Элина Быстрицкая снялась в около 20 картинах, многие из которых считаются классикой отечественного кино. Среди наиболее известных киноработ актрисы роли в фильмах: «Неоконченная повесть», «Тихий Дон» «Добровольцы», «Русский сувенир» и «Бабий Яр».
Около 20 лет Элина Быстрицкая возглавляла Федерацию художественной гимнастики.
Илья Рахмиэлевич Резник (80 лет), поэт-песенник. Народный артист России. Был артистом Театра имени Комиссаржевской. Первая песня на его стихи — «Золушка» — прозвучала в 1969 году. Она принесла поэту всесоюзную популярность. Песни на стихи Резника исполняли Алла Пугачева, Лайма Вайкуле, Ирина Понаровская, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров и другие известные певцы и коллективы. Среди наиболее популярных произведений поэта: «Маэстро», «Старинные часы», «Вернисаж», «Еще не вечер», «Яблони в цвету».
Илья Резник также написал тексты песен к ряду театральных постановок и кинофильмов.
Он — автор более 20 книг, среди них «Тяпа не хочет быть клоуном», «Двое над городом», «Жизнь моя — карнавал», «Мужик», «Две звезды».
Андрей Арсеньевич Тарковский (1932-1986), кинорежиссер. Народный артист РСФСР. Свою первую картину «Убийцы» снял, ещё будучи студентом ВГИКа, в 1956 году. Всемирную известность принесла режиссёру картина «Иваново детство». Фильм стал обладателем многочисленных наград, в том числе главного приза Венецианского кинофестиваля 1962 года. Потом последовали картины «Андрей Рублёв», «Солярис», «Сталкер», «Зеркало» и другие. Свой последний фильм — «Жертвоприношение» — Андрей Тарковский снял в Швеции в 1986 году.