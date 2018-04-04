Кто родился 4 апреля

Виталий Борисович Ефимов (78 лет), первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по транспорту и строительству. Занимал пост министра транспорта сначала РСФСР, потом РФ, был торговым представителем России в Венгрии. В 2003 году организовал и возглавил Союз транспортников России. Избирался депутатом Госдумы VI созыва.

Виктор Алексеевич Казаков (69 лет), член Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам. Возглавлял АО «Самаранефтегаз». Работал в компаниях «Волготанкер», «Восточная нефтяная компания» и ряде других. Занимал пост первого вице-губернатора Самарской области. Избирался депутатом Госдумы IV, Vи VIсозывов.

Светлана Юрьевна Солнцева , член Комитета Государственной Думы по образованию и науке. Избиралась депутатом Государственного Собрания Республики Марий Эл. Представляла в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти республики. Занимала пост первого заместителя председателя правительства Марий Эл.

А ещё в этот день родились:

Элина Авраамовна Быстрицкая , актриса театра и кино. Народная артистка СССР. Была актрисой Вильнюсского драматического театра. С 1958 года входит в труппу Малого театра. На сцене этого театра была занята в спектаклях «Маскарад», «Дачники», «Волки и овцы», «Касатка», « Любовь Яровая », «Дядюшкин сон», «На всякого мудреца довольно простоты» и ряде других.

В кино Элина Быстрицкая снялась в около 20 картинах, многие из которых считаются классикой отечественного кино. Среди наиболее известных киноработ актрисы роли в фильмах: «Неоконченная повесть», «Тихий Дон» «Добровольцы», «Русский сувенир» и «Бабий Яр».

Около 20 лет Элина Быстрицкая возглавляла Федерацию художественной гимнастики.

Илья Резник также написал тексты песен к ряду театральных постановок и кинофильмов.

Он — автор более 20 книг, среди них «Тяпа не хочет быть клоуном», «Двое над городом», «Жизнь моя — карнавал», «Мужик», «Две звезды».