Один из лучших региональных театров гастролирует в Иркутске

Это Черемховский драматический театр имени В. П. Гуркина. На сцене ТЮЗа

им. А. Вампилова он представляет пять спектаклей. Это современные

постановки, созданные приглашёнными ведущими режиссёрами страны.

Так сегодня, 4 апреля зрители увидят музыкальный спектакль «Весна на Заречной улице». Это перенос на сцену популярного советского фильма. В постановке использованы кадры и песни из него. Музыкальная фантазия

создана специально для Черемховского театра заслуженной артисткой

России, режиссёром Татьяной Уфимцевой . Еще одну её постановку можно

будет увидеть 5 апреля. Спектакль «Как Зоя гусей кормила» по пьесе

историей. В ней пожилая мать решила заняться жизнью великовозрастного

сына, который заинтересовался девушкой. На сцене возникают комичные

ситуации, которые в финале заставляют зрителей задуматься.

Завершатся гастроли современной интерпретацией повести

«Барышня-крестьянка» А. С. Пушкина. Это новая версия классической истории

о вражде соседей-помещиков Муромского и Берестова, которая толкает их детей на знакомство под чужими именами. Спектакль из серии «не скучная

классика» рассчитан на молодежную аудиторию. В нём звучат современные

диалоги и музыка.

Также в программе гастролей были «Утиная охота» по пьесе Александра

Вампилова и философская притча «Музыканты» по пьесе В. П. Гуркина

«Музыканты, или легенда о праведном перевозчике». Её идея родилась в ходе работы режиссёрской лаборатории на II Межрегиональном фестивале

«Театральная провинция» в 2016 году. В 2017 году спектакль был поставлен

в рамках федерального проекта «Театры малых городов».

— Черемховский драматический театр постоянно развивается, применяет

современные методы работы со зрителем. Спектакли в нём ставят такие

художественного руководителя МХАТа. Постановки театра отличаются

новизной, они не классические, и этим привлекают внимание, — сказала

начальник отдела профессионального искусства министерства культуры и архивов Иркутской области Наталия Плинт.

Черемховский драматический театр имени В. П. Гуркина является

единственным областным государственным театром, находящимся за пределами

Иркутска. Он регулярно гастролирует по Иркутской области. После

выступлений в Иркутске коллектив отправится на гастроли по области,

посетит Вихоревку, Усть-Кут, Куйтун, поселок Магистральный, Новую

Игирму, Тайшет, Слюдянку и город Северобайкальск в республике Бурятия.