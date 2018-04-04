Один из лучших региональных театров гастролирует в Иркутске 

Это Черемховский драматический театр имени В. П. Гуркина. На сцене ТЮЗа
им. А. Вампилова он представляет пять спектаклей. Это современные
постановки, созданные приглашёнными ведущими режиссёрами страны.
Так сегодня, 4 апреля зрители увидят музыкальный спектакль «Весна на Заречной улице». Это перенос на сцену популярного советского фильма. В постановке использованы кадры и песни из него. Музыкальная фантазия
создана специально для Черемховского театра заслуженной артисткой
России, режиссёром Татьяной Уфимцевой. Еще одну её постановку можно
будет увидеть 5 апреля. Спектакль «Как Зоя гусей кормила» по пьесе
Светланы Баженовой является «полностью невыдуманной», по словам автора,
историей. В ней пожилая мать решила заняться жизнью великовозрастного
сына, который заинтересовался девушкой. На сцене возникают комичные
ситуации, которые в финале заставляют зрителей задуматься.
Завершатся гастроли современной интерпретацией повести
«Барышня-крестьянка» А. С. Пушкина. Это новая версия классической истории
о вражде соседей-помещиков Муромского и Берестова, которая толкает их детей на знакомство под чужими именами. Спектакль из серии «не скучная
классика» рассчитан на молодежную аудиторию. В нём звучат современные
диалоги и музыка.
Также в программе гастролей были «Утиная охота» по пьесе Александра
Вампилова и философская притча «Музыканты» по пьесе В. П. Гуркина
«Музыканты, или легенда о праведном перевозчике». Её идея родилась в ходе работы режиссёрской лаборатории на II Межрегиональном фестивале
«Театральная провинция» в 2016 году. В 2017 году спектакль был поставлен
в рамках федерального проекта «Театры малых городов».
— Черемховский драматический театр постоянно развивается, применяет
современные методы работы со зрителем. Спектакли в нём ставят такие
известные режиссёры как Даниил Безносов — ученик Сергея Женовача,
художественного руководителя МХАТа. Постановки театра отличаются
новизной, они не классические, и этим привлекают внимание, — сказала
начальник отдела профессионального искусства министерства культуры и архивов Иркутской области Наталия Плинт.
Черемховский драматический театр имени В. П. Гуркина является
единственным областным государственным театром, находящимся за пределами
Иркутска. Он регулярно гастролирует по Иркутской области. После
выступлений в Иркутске коллектив отправится на гастроли по области,
посетит Вихоревку, Усть-Кут, Куйтун, поселок Магистральный, Новую
Игирму, Тайшет, Слюдянку и город Северобайкальск в республике Бурятия.