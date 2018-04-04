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Русские идут! Спокуха!
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Русские идут! Спокуха! 

Вечерняя Москва 54 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
6 апреля в 21.00 на РЕН ТВ смотрите документальный спецпроект «Сила в правде: русские».
Медиа-атаки на русскую православную церковь идут по всем фронтам: интернет, СМИ, театр, кино, музыка. Кому и зачем нужны эти манипуляции общественным сознанием? Кто за это платит? Как бывший монах Михаил Баранов, с позором выгнанный из монастыря, стал блогером — и для чего на самом деле он ведет проект «Расцерковление»?
Кроме того, съемочная группа РЕН ТВ посетила Иерусалим, Афон и Польшу — чтобы узнать, как священнослужители противостоят западной агрессии против православия.
Журналисты выяснили, почему пропаганда не в силах уменьшить число настоящих героев на Русской земле. Зрители увидят подвиги российских военных и услышат из первых уст, зачем иностранцы едут жить в Россию. Все это — в проекте «Сила в правде: русские».
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