«А вы не близняшки?»: Галину Боб сравнивают с сестрой

Известная актриса театра и кино Галина Боб опубликовала в своем Инстаграме совместную фотографию с младшей сестрой. Звезда предложила подписчикам сравнить, насколько они похожи, а также рассказала, трудно ли играть спектакль, зная, что в зале находится кто-то из родных.

Галина ранее уже рассказывала подписчикам, что у них с сестрой достаточно близкие отношения. Поэтому она была очень рада, когда сестра смогла посетить спектакль с участием актрисы. Боб обновила свой микроблог новой совместной фотографией и дополнила ее подписью в шутливом стиле. Галина спросила у поклонников, насколько они похожи с сестрой и получится ли выдать ее за себя на сцене. Боб призналась, что перед родственниками ей играть всегда сложнее. Присутствие родных заставляет ее сильнее нервничать, но, вместе с тем, мотивирует выкладываться еще больше и повышает настроение.

«Сегодня буду знать, что в тысячном зале театра есть точно один человек, который меня по-настоящему сильно любит.» Подписчикам актрисы оказалось интересно сравнить, насколько сестры похожи. Однако к единому мнению они так и не смогли прийти. Многие посчитали девушек практически близняшками и подтвердили, что подмена на сцене могла бы остаться и незамеченной. Но не меньше людей отметило, что, несмотря на наличие общих черт, сестры все равно не так уж сильно и похожи. А некоторые и вовсе вспомнили киносестру Галины по сериалу «Деффчонки» и стали утверждать, что с ней Боб похожа даже больше, чем с родной сестрой.

«Ого, как вы похожи, я не прочитав, сразу поняла, что это сестра.» «А вы не близняшки случайно?» «А мне кажется что вы не похожи, может если только носиками немного.» «Вы не очень похожи, но это и хорошо, что вы разные! А сестричка тоже актриса? Такая же красивая, как и вы!» «Васька из „Деффчонок“ даже больше была похожа! Вполне за вашу третью сестру сойдет.»

Из-за съемок в сериале и рождения второго ребенка Галина Боб была вынуждена оставить на некоторое время работу в театре. Вернуться на сцену актриса смогла только в начале этого года и теперь ей, по собственному признанию, приходится заново учить свои роли.