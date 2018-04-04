Драматург и режиссер Михаил Угаров скончался на 63-м году жизни

Художественный руководитель «Театра.doc» Михаил Угаров скончался на 63-м году жизни. Об этом сообщили в сообществе «Театра.doc» в Facebook. — У нас нет сейчас ни слов, ни сил об этом говорить. Мы очень вас любим, Михаил Юрьевич, — пишут актеры.

По данным «Газеты.ру», причиной смерти стал сердечный приступ. Скорая приехала быстро, но всё равно не успела.

Михаил Угаров родился в Архангельске, уехал из родного города в 19 лет, но практически каждый год навещал родителей. В декабре 2016-го он приехал в Архангельск на кинофестиваль «Берегиня» со скандальным спектаклем «24 плюс». Ранее вне конкурса худрук представлял в 2014-м жителям Поморья свой фильм «Братья Ч», посвященный молодому Чехову.

— Это большая утрата для культуры страны и, может быть, мира. Он был одним из тех театральных реформаторов, которых можно ставить в один ряд со Станиславским и Ефремовым. Очень трудно говорить. Самое печальное, что уходят из жизни представители поколения, на котором держится совесть России. Это тот представитель русской интеллигенции, которая болеет за судьбу русского народа. Миша принадлежал именно к этому поколению и к этой категории людей. Мы потеряли выдающего театрального деятеля, драматурга и просто человека, — выразил соболезнования член Союза журналистов России Владимир Лойтер.