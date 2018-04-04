Ещё
Драматург и режиссер Михаил Угаров скончался на 63-м году жизни
Далее:
Читайте также:
Ещё

Драматург и режиссер Михаил Угаров скончался на 63-м году жизни 

29.ru 4 апреля 2018
Фото: 29.ru
Художественный руководитель «Театра.doc» Михаил Угаров скончался на 63-м году жизни. Об этом сообщили в сообществе «Театра.doc» в Facebook. — У нас нет сейчас ни слов, ни сил об этом говорить. Мы очень вас любим, Михаил Юрьевич, — пишут актеры.
По данным «Газеты.ру», причиной смерти стал сердечный приступ. Скорая приехала быстро, но всё равно не успела.
Михаил Угаров родился в Архангельске, уехал из родного города в 19 лет, но практически каждый год навещал родителей. В декабре 2016-го он приехал в Архангельск на кинофестиваль «Берегиня» со скандальным спектаклем «24 плюс». Ранее вне конкурса худрук представлял в 2014-м жителям Поморья свой фильм «Братья Ч», посвященный молодому Чехову.
— Это большая утрата для культуры страны и, может быть, мира. Он был одним из тех театральных реформаторов, которых можно ставить в один ряд со Станиславским и Ефремовым. Очень трудно говорить. Самое печальное, что уходят из жизни представители поколения, на котором держится совесть России. Это тот представитель русской интеллигенции, которая болеет за судьбу русского народа. Миша принадлежал именно к этому поколению и к этой категории людей. Мы потеряли выдающего театрального деятеля, драматурга и просто человека, — выразил соболезнования член Союза журналистов России Владимир Лойтер.
29.ru: последние новости
«За северным ветром» — в Норвегию: северодвинцы покажут там шоу из песка и строительного полиэтилена Эмир Кустурица и Camerata: в Архангельске пройдет большой Пасхальный фестиваль Заблудившегося в Архангельске мальчика искал весь личный состав городской полиции
 Ещё 78 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умницы-разумницы: порноактрисы с образованием58
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: кто озвучивал советские мультфильмы?
Как выглядели супермодели в 1950-е годы
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
Видео
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение