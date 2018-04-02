«Он называл вещи своими именами и двигал театр». Умер худрук «Театр.doc» Михаил Угаров

Умер Михаил Угаров . Художественный руководитель театра документальной пьесы Театр.doc скончался на 63-м году жизни. Об этом сообщается на официальной странице театра в Facebook.

Угаров создал независимый театр, его спектакли были острыми, основанными на реальных событиях. «Театр.doc» — единственный в стране, кто откликнулся постановками на Беслан и «Норд-ост». Здесь первыми заговорили о проблемах нелегальной миграции. Угаров продвигал современную пьесу. Вот как вспоминает о художественном руководителе театральный критик Павел Руднев

Павел Руднев театральный критик «В эти дни важно говорить о том, что это был один из создателей, идеологов новейшего театра в России. Для меня, мне кажется, важно, что каждое слово, которое он произносил в интервью или в беседах, в дискуссиях — он был такой заядлый спорщик и человек диалога, дискуссии, каждое его слово моментально становилось трендом современного театра: то, что он формулировал, обретало практическое значение для современного театра. Это люди слышали, воспринимали это и делали сценическим. Он находил какие-то слова и формулировки, которые позволяли двигаться театру дальше. Он был, мне кажется, чувствителен на застой, чувствителен на гниение. Он называл вещи своими именами и двигал театр, не только его театр, но и вообще театр, дальше. Он мог переключать законы искусства. Он говорил, что здесь „мертвичина“, а вот здесь, в эту сторону еще пока никто не смотрел. Театральное сообщество, которое верило, моментально разворачивалось в эту сторону, куда он указывал».

«Театр.doc», который создал Михаил Угаров, — это открытая площадка, куда могли приходить люди с любыми идеями. В последнее время Угарова увлекал политический театр, связанный с социальными проблемами, с гражданской позицией. Он хотел построить театр влияния, воздействия на людей, считает театральный критик Алена Солнцева:

Алена Солнцева театральный критик «Его главная задача — он был учителем, конечно. Он умел заразить и поставить взгляд. Вот как пианисты ставят руку, так Миша умел ставить взгляд молодому человеку, и он начинал думать сам, искать сам, искать свои пути. Я вообще думаю, что почти все живое и ценное, что есть в нашей современной культуре, в очень большой степени — это люди, которые выросли при помощи Угарова и Греминой. Это очень важная компания, которая, я надеюсь, будет держать нас и дальше, и развивать искусство».

Режиссер и драматург Михаил Угаров родился в 1956 году в Архангельске. Он был одним из создателей фестивалей «Новая драма» и «Любимовка». Лауреат ТЭФИ за сценарий сериала «Петербургские тайны» и театральной премии «Золотая маска» за спектакль «Жизнь удалась».