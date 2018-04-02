Спектакли в Театре.doc будут идти по расписанию, несмотря на кончину худрука

МОСКВА, 2 апреля. / ТАСС /. Спектакли в Театре.doc будут идти согласно афише без изменений. Вопрос о том, кто возглавит театр после смерти художественного руководителя театра Михаила Угарова , остается открытым, сообщила ТАСС в понедельник заместитель директора театра Виктория Холодова. "Спектакли будут продолжаться, мы ничего не отменяем. Сам Михаил Юрьевич всегда был за то, чтобы спектакли не отменять. Все что было объявлено, будет играться", — заверила Холодова. По ее словам, пока не ясно, кто будет художественным руководителем. Директором театра является вдова Угарова — Елена Гремина Она уточнила, что вопрос прощания и похорон еще находится «в процессе решения». Художественный руководитель и основатель Театра.doc Михаил Угаров скончался на 63-м году жизни. Помимо Театра.doc, Михаил Угаров руководил Партнерской лабораторией драматургии и режиссуры в Ясной Поляне, а также являлся одним из создателей фестиваля «Новая драма» (ныне — «Новая пьеса») и фестиваля молодой драматургии «Любимовка», сообщается на сайте Театра.doc В Театре.doc поставил спектакли «Война молдаван за картонную коробку» Александра Родионова (совместно с Русланом Маликовым ), «Сентябрь.doc» Елены Греминой, «Синий слесарь» Михаила Дурненкова и др.