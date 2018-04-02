Ещё
Спектакли в Театре.doc будут идти по расписанию, несмотря на кончину худрука
Далее:
Читайте также:
Ещё

Спектакли в Театре.doc будут идти по расписанию, несмотря на кончину худрука 

ТАСС 2 апреля 2018
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Спектакли в Театре.doc будут идти согласно афише без изменений. Вопрос о том, кто возглавит театр после смерти художественного руководителя театра Михаила Угарова, остается открытым, сообщила ТАСС в понедельник заместитель директора театра Виктория Холодова.
"Спектакли будут продолжаться, мы ничего не отменяем. Сам Михаил Юрьевич всегда был за то, чтобы спектакли не отменять. Все что было объявлено, будет играться", — заверила Холодова. По ее словам, пока не ясно, кто будет художественным руководителем. Директором театра является вдова Угарова — Елена Гремина.
Она уточнила, что вопрос прощания и похорон еще находится «в процессе решения».
Художественный руководитель и основатель Театра.doc Михаил Угаров скончался на 63-м году жизни. Помимо Театра.doc, Михаил Угаров руководил Партнерской лабораторией драматургии и режиссуры в Ясной Поляне, а также являлся одним из создателей фестиваля «Новая драма» (ныне — «Новая пьеса») и фестиваля молодой драматургии «Любимовка», сообщается на сайте Театра.doc  В Театре.doc поставил спектакли «Война молдаван за картонную коробку» Александра Родионова (совместно с Русланом Маликовым), «Сентябрь.doc» Елены Греминой, «Синий слесарь» Михаила Дурненкова и др.
ТАСС: последние новости
Альтернативную службу в ЦВО пройдут 123 призывника, восемь - артистами балета и драмы "Гоголь-центр" открыл гастроли в Берлине В Петербурге, Москве и Новосибирске пройдут концерты памяти жертв пожара в Кемерове
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате3
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло37
Видео
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение