Ещё
Театр.doc продолжит играть заявленные спектакли, несмотря на смерть худрука
Далее:
Читайте также:
Ещё

Театр.doc продолжит играть заявленные спектакли, несмотря на смерть худрука 

РИА Новости 2 апреля 2018
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Театр документальной пьесы Театр.doc, художественный руководитель которого Михаил Угаров скончался, продолжит играть все заявленные в афише спектакли, сообщила РИА Новости заместитель директора Виктория Холодова.
Михаил Угаров — известный режиссер, драматург, художественный руководитель Театр.doc, один из организаторов фестиваля молодой драматургии «Любимовка». Он умер 1 апреля от сердечного приступа.
"Мы будем играть все заявленные в афише спектакли", — сказала агентству замдиректора театра.
"Что касается планируемой премьеры нового спектакля Михаила Юрьевича, то этот вопрос будет решаться отдельно. Но театр мы закрывать не будем. Это было бы неправильно и несправедливо после тех усилий и борьбы за его существование. Будем продолжать, насколько хватит сил", — отметила Холодова.
По ее словам, время и место похорон Угарова будут объявлены позже.
РИА Новости: последние новости
В "Мастерской Фоменко" пройдет премьера спектакля "Сережа очень тупой" "Гоголь-центр" сообщил, что гастроли в Берлине прошли с успехом Московский Театр "Около" дома Станиславского открывает новую сцену
 Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате3
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло37
15 лучших фильмов месяца
Видео
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение