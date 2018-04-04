Перенесшего инсульт Федора Добронравова врачи оставят в больнице еще на одну неделю

Народный артист России Федор Добронравов будет выписан из больницы не ранее 10 апреля. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на директора Московского академического театра сатиры Мамеда Агаева.

Ранее предполагалось, что актер сможет покинуть клинику 31 марта и буквально сразу вернуться на сцену.

— Он заболел простудой, поэтому медики приняли решение продлить срок его пребывания в больнице, — сказал Агаев. — По этой причине все спектакли с участием артиста будут заменены.

Федора Добронравова госпитализировали 17 марта: ему стало плохо в период гастролей. Как сообщали федеральные СМИ, на плохое самочувствие мужчины первой обратила внимание его коллега Татьяна Васильева. Она заметила, что во время спектакля у Федора одна рука повисла, как плеть, и не шевелится. Тем не менее актер решил доиграть свою роль, после чего был доставлен в больницу. Позже выяснилось, что Добронравов перенес инсульт.