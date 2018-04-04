Алентова (Быкова) Вера Валентиновна

Дата рождения: 21 февраля 1942 года

Место рождения: Архангельская обл., Котлас

Знак Зодиака: Рыбы

Родители Веры Алентовой были профессиональными, но не столичными актерами. Отец умер, когда девочка была совсем маленькой. Овдовевшая мать была вынуждена увести ребенка из голодного Котласа на Украину. Хотя и там, в послевоенное время разносолов и нормальной одежды не было. Все работали с утра до вечера, чтобы хоть как-то выжить.

Вера от природы была человеком творческим, она сама мастерила игрушки, а когда пошла в школу, начала занимать сверстников собственными театральными постановками. Костюмы делали из подручного материала. Вера с мамой много раз переезжали из города в город в поисках лучшей жизни. Среднюю школу девушка окончила на Алтае. Получив аттестат, вопреки маминым просьбам получить профессию врача, девушка в тайне поступила в Барнаульский драматический театр. Это и стало началом ее актерской карьеры. Через некоторое время Вера уехала покорять Москву и стала студенткой Школы-студии МХАТ. Здесь произошла судьбоносная встреча с будущим мужем. В сокурсника Владимира Меньшова Алентова влюбилась почти сразу, но виду не показывала. Позволила мужчине добиться ее расположения. На втором курсе они поженились, вопреки мнению коллег, которые были убеждены, что молодой супруг Алентовой «неперспективен». Театральный вуз молодожены окончили в 1965 году, после чего были распределены в разные театры. Вера попала в московский театр им. А. С. Пушкина, а Владимир отправился в севастопольский драмтеатр. Через некоторое время Меньшов вернулся и продолжил образование на режиссерском факультете ВГИКа. В 1969-м у пары родилась дочь Юлия.

В родном театре Алентова сыграла боле 30 разнообразных ролей, как в классическом репертуаре, так и в пьесах современных авторов, а также снялась в нескольких кинофильмах. Но ее звездный час пробил, когда муж Владимир Меньшов снял «Москву слезам не верит» (1979г.), с ней в главной роли. Простая жизненная история и звездный состав сделали картину по-настоящему культовой. Этот фильм посмотрели зрители ста стран, а Американская киноакадемия вручила ему статуэтку «Оскара». В 1982 году Вера Алентова получила звание Заслуженной артистки РФ и ровно через десять лет — Народной. В 1995 году Владимир Меньшов решил доказать всем, что Вера Валентиновна разносторонняя актриса и дал ей сыграть сразу четырех героинь в комедии «Ширли-Мырли».

Личная жизнь Веры Алентовой

Во время учёбы на втором курсе Вера Алентова вышла замуж за своего однокурсника Владимира Меньшова. Пара несколько раз расходилась, по окончании учебы они даже жили в разных городах. 28 июля 1969 года у Алентовой и Меньшова родилась дочь Юлия. В это же время Вера поменяла свою фамилию Быкова на материнскую — Алентова. Сегодня Алентова и Меньшов живет в небольшой квартире в центре столицы. Для друзей этот дом всегда открыт. У дочери, которая пошла по стопам родителей в профессии, давно своя семья. Юлия подарила родителям внука Андрея (1997 г.) и внучку Таисию (2003 г.).

Интересные факты:

Вера Алентова часто прибегает к услугам пластических хирургов. Впервые она решилась на вмешательство в 1998 году. С тех пор она регулярно пользовалась «уколами красоты». В 2016 году актриса сделала очередную подтяжку лица, но на этот раз неудачную: один глаз стал казаться меньше, другой — больше. Алентова планировала подать в суд на клинику, но так этого и не сделала.

Фильмография

1965 — Дни лётные

1967 — Звёзды и солдаты

1977 — Рождение

1979 — Такая короткая долгая жизнь

1979 — Москва слезам не верит —

1982 — Время для размышлений

1984 — Время желаний

1987 — Завтра была война

1988 — Прости нас, сад 1989 — Процесс

1990 — Когда святые маршируют

1991-1992 — Непредвиденные визиты

1994 — Жених из Майами

1995 — Ширли-мырли

1995 — Сын за отца

2000 — Зависть богов

2001 — Мамука

2001 — Серебряная свадьба

2004 — Самара-городок

2004-2007 — Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…

2007 — И всё-таки я люблю…

2008 — Большой вальс

2008 — Любовь, как мотив

2010 — Дар божий

2013 — Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… 5 лет спустя

2014 — С Восьмым марта, мужчины!

2014 — Дорога без конца

Награды

1982 — почётное звание «Заслуженный артист РСФСР» — за заслуги в области искусства.

1992 — почётное звание «Народный артист Российской Федерации» — за большие заслуги в области театрального искусства [5].