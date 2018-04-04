Пять вечеров в Тюмени: слушаем про динозавров, смотрим короткометражки, идём на StradiВаленки

Весна потихоньку пробирается в Тюмень, но апрельские вечера по-прежнему холодны для прогулок. Поэтому на прогулку лучше отправиться в музей, театр или кино. В Тюмени найдётся развлечение по вкусу каждому. Воспользуйтесь для этого афишей от 72.ru.

2 апреля, понедельник

«Музейный понедельник» (0+)

Экскурсии в хранилище коллекции — новая фишка музейного комплекса. Теперь музей открыт и по понедельникам! Экскурсия в коллекцию «Живопись» — это возможность послушать увлекательный рассказ о художниках, актерах, режиссерах, театре и, конечно, увидеть подлинные произведения живописи.

Также в этот день состоятся экскурсии по коллекциям «Дерево» и «Археология». Посетителям расскажут, как правильно хранить музейные ценности, из каких предметов состоят коллекции, покажут наиболее интересные экспонаты. Среди них, например, братина — большой деревянный долбленый сосуд, употреблявшийся в допетровское время на пирах для питья.

Когда: 2 апреля, 17:00.

Где: Советская, 63, вход со стороны Елецкой, Музейный комплекс.

Цена билета: 100–200 рублей.

Джазовый концерт студентов колледжа искусств (0+)

Студенческие концерты ничуть не уступают по качеству шоу от профессиональных музыкантов. А зачастую они более искренние, более воодушевленные. Послушать весёлый, жизнеутверждающий джаз приглашают в концертном зале Тюменского колледжа искусств совершенно бесплатно. Кажется, такое нельзя упускать!

Когда: 2 апреля, 19:00.

Где: Республики, 152, ТКИ.

Вход свободный.

Русская гитарная музыка (0+)

В Камерном зале Тюменской филармонии выступят гитаристы, представляющие разные поколения исполнителей. Евгений Финкельштейн , феноменально одаренный музыкант, уже неоднократно был в Тюмени и хорошо известен своей филигранной техникой и изысканным репертуаром. Ровшан Мамедкулиев — один из ярчайших российских гитаристов молодого поколения. Программа вечера обещает быть действительно интересной!

Ровшан Мамедкулиев

Евгений Финкельштейн

Когда: 2 апреля, 19:00.

Где: Республики, 34, Тюменская филармония.

Цена билета: 800–1000 рублей.

3 апреля, вторник

Лекция «Занимательная палеонтология: необычные динозавры» (0+)

Профессиональный натуралист и путешественник Павел Ситников проводит цикл лекций в музее «Городская дума». Растения и животные менялись, развивались, выживали и вымирали. Менялся климат, оледенения сковывали планету льдами, моря вздымались высочайшими горными хребтами, а леса превращались в пустыни. Но всё это лишь увеличивало разнообразие жизни на Земле. Какие существа населяли нашу планету в прошлом? Откуда мы про это знаем? Где находятся самые знаменитые палеонтологические музеи? Какие удивительные находки были сделаны в Сибири? Какие тайны ещё хранит земля? Не пропустите интереснейшие лекции от интереснейшего человека.

Когда: 3 апреля, 18:00.

Где: Ленина, 2, музей «Городская дума».

Цена билета: 50 рублей.

Квартет StradiВаленки (0+)

Московский квартет StradiВаленки — живое воплощение идеи и формата «кроссовер». Четыре музыканта, виртуозно владеющих скрипкой, аккордеоном, роялем и контрабасом, объединились в 2013 году, чтобы создавать музыку на пересечении разных жанров и направлений, элитарного и массового искусства. В репертуаре квартета — оригинальные аранжировки классических и народных мелодий, как правило, известных широкой публике, а также музыка из кинофильмов и песни разных стран и эпох.

Когда: 3 апреля, 19:00.

Где: Республики, 34, Тюменская филармония.

Цена билета: 400–800 рублей.

4 апреля, среда

Спектакль «Господа Головлёвы» (16+)

Тюменский драматический театр в юбилейном сезоне решил обратиться к творчеству Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Литератора, чьи произведения странным образом перекликаются с нашим временем. И артисты театра во главе с режиссером Романом Габриа попытаются найти своё объяснение, ответ, почему же спустя столетия остаются такими актуальными, такими «сегодняшними» тексты великого классика. «Господа Головлёвы» — хроника одной семьи, в которой разрушаются все устои и ценности, а проблемы выходят за рамки семейных и становятся общечеловеческими.

Пять вечеров в Тюмени_2018-04-02 Когда: 4 апреля, 19:00.

Где: Республики, 129, Тюменский драмтеатр.

Цена билета: 1000 рублей.

Концерт Otto Dix (16+)

Otto Dix — пример коллектива, сумевшего не только ворваться в музыкальный рынок некоммерческой музыки и всего за несколько лет существования стать одной из наиболее популярных формаций на этой ниве, но и создать собственный жанр в разрезе альтернативной российской сцены. «Визитной карточкой» Otto Dix также служат необычный контр-тенор вокалиста и театрально-пантомимные элементы, органично интегрированные в общее концертное действо. В Тюмень группа приедет с новым альбомом «Левиафан».

Когда: 4 апреля, 19:00.

Где: Ленина, 4, YesRockClub.

Цена билета: 200–1650 рублей.

5 апреля, четверг

Концерт NEDONEBO (18+)

Nedonebo — независимый проект, который всю свою деятельность, в том числе и концертную, организовывает сам. В Тюмень самостоятельный музыкант приедет с новой большой программой, которая включает в себя лучшие работы nedonebo на протяжении всего творчества, а также пока не выпущенные треки. Так что и олдовые, и новые слушатели смогут в этот день петь эти песни одной большой компанией.

Когда: 5 апреля, 19:00.

Где: Осипенко, 81, «Дом Печати».

Цена билета: 400 рублей.

Фестиваль короткометражек Best of shnit (16+)

BEST OF shnit 2017 — специальная программа из 8 короткометражных фильмов международного конкурса общей продолжительностью 90 минут. Тайная сторона жизни охранников парковки, странное ночное ограбление, веселая анимация про любовные игры оленей и другие нелепые и романтичные истории, которые несомненно настраивают на весенний лад.

Когда: 5–8 апреля, 19:30.

Где: Молодежная, 74/4, Fabric Bar;

Цена билета: 200–300 рублей.

Любимец поколения нулевых, выпускник «Фабрики звезд», автор хитов «На ладони линия», «Она не твоя», «Я и ты». Стас Пьеха даст концерт в «Максимилиансе» с программой «Глубина»! Максимальная близость к сцене, отличный звук и видимость. Приходите поддержать любимого певца и просто повеселиться.

Когда: 5 апреля, 21:00.

Где: 50 лет Октября, 8б, «Максимилианс».

Цена билета: 1300–3000 рублей.

6 апреля, пятница

Спектакль «Соло для часов с боем» (12+)

Спектакль от питерского режиссера Евгения Никитина . «В маленькой квартирке старого пенсионера Абеля, в которой он живет с внуком, по пятницам собираются его друзья, такие же старики, как и гостеприимный хозяин. Все его гости живут в доме престарелых, но дружно делают вид, что у каждого своя наполненная событиями и близкими людьми жизнь. У них масса планов на будущее, это люди увлеченные, не утратившие интереса ко всему, что их окружает — своим оптимизмом эти старики „дадут фору“ любому! Но внук старика влюблен, и молодые мечтают жить в квартире деда, отправив его в дом престарелых…»

Когда: 6 апреля, 19:00.

Где: Республики, 129, Тюменский драмтеатр.

Цена билета: 160–700 рублей.

Спектакль «Господин, который платит» (12+)

Пьеса француза Ива Жамиака «Месье Амилькар или человек, который платит», театральный хит последней трети ХХ века, предстанет на сцене под названием «Господин, который платит». Александр Амилькар, потерпевший крах в жизни и в любви, нанимает за деньги случайных людей для участия в игре о счастливом семействе. В спектакле «Ангажемента» — море любви, которое возникает из разочарований, невезения и одиночества. Под другим углом зрения эти ситуации оказываются смешными, беспомощными и трогательными. И чем глубже мы проникаем в намерения и желания персонажей, тем более странные перемены случаются с ними. Может ли из игры вырасти счастье?

Когда: 6 апреля, 19:00.

Где: Олимпийская, 8а, «Ангажемент».

Цена билета: 200–450 рублей.

Концерт Spiritual Seasons (16+)

Устали от холодов и долгой зимы? Хочется чего-то яркого веселого и зелёного? Ну что ж, тогда вам не хватает концерта легендарной группы Spiritual Seasons! Встречаем весну под скандинавские рассказы, хулиганские ирландские песни и веселые пляски! Всё, что нам так нравится в народном ирландском фольклоре, всё, что греет душу, пьянит сознание и настраивает на позитивный лад, есть у этой заводной группы!

Когда: 6 апреля, 19:00.

Где: Горького, 44/3, КТЗ «Байконур».

Цена билета: 200–700 рублей.