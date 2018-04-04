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Орловские театры обсудили «Культуру малой Родины»
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Орловские театры обсудили «Культуру малой Родины» 

РИА 57 47 минут назад
Фото: РИА 57
Встреча регионального координатора проекта партии «Единая Россия» Аллы Егоровой с творческими коллективами орловских театров прошла в Орле, сообщили в пресс-службе реготделения «ЕР».
Федеральный проект партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» объединил проекты «Местный дом культуры», «Театры — детям» и «Театры малых городов». При этом сохранилось целевое финансирование программ, таких, как поддержка детских и юношеских театров.
По словам Аллы Егоровой, в 2017 году орловские театры получили целевое финансирование в размере 3,6 млн рублей, что позволило частично обновить техническое и технологическое оборудование, приступить к созданию ряда новых постановок. В этом году общее финансирование проекта составляет около 4 млн рублей, что, безусловно, положительно отразится на качестве работы орловских театров, на росте интереса детей к театральному искусству.
На встрече были обсуждены вопросы целевого использования выделяемого финансирования. Творческие коллективы одобрили планы руководителей театров, связанные с новыми постановками и приобретением необходимого оборудования.
Напомним, «Орловский областной театр кукол» и Театр для детей и молодежи «Свободное пространство» стали участниками федерального проекта и получили 3,7 млн руб. из федерального бюджета, также предусмотрено софинансирование из областного бюджета в размере 200 тыс. руб. Средства пойдут на улучшение материально-технической базы детских и юношеских театров, на создание условий для качественного обновления репертуара, популяризацию новых постановок для детей в регионах, поддержку реализации гастрольных проектов для детей, всероссийских театральных фестивалей.
Сообщение Орловские театры обсудили «Культуру малой Родины» появились сначала на РИА 57.
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