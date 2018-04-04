Орловские театры обсудили «Культуру малой Родины»

Федеральный проект партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» объединил проекты «Местный дом культуры», «Театры — детям» и «Театры малых городов». При этом сохранилось целевое финансирование программ, таких, как поддержка детских и юношеских театров.

По словам Аллы Егоровой, в 2017 году орловские театры получили целевое финансирование в размере 3,6 млн рублей, что позволило частично обновить техническое и технологическое оборудование, приступить к созданию ряда новых постановок. В этом году общее финансирование проекта составляет около 4 млн рублей, что, безусловно, положительно отразится на качестве работы орловских театров, на росте интереса детей к театральному искусству.

На встрече были обсуждены вопросы целевого использования выделяемого финансирования. Творческие коллективы одобрили планы руководителей театров, связанные с новыми постановками и приобретением необходимого оборудования.

Напомним, «Орловский областной театр кукол» и Театр для детей и молодежи «Свободное пространство» стали участниками федерального проекта и получили 3,7 млн руб. из федерального бюджета, также предусмотрено софинансирование из областного бюджета в размере 200 тыс. руб. Средства пойдут на улучшение материально-технической базы детских и юношеских театров, на создание условий для качественного обновления репертуара, популяризацию новых постановок для детей в регионах, поддержку реализации гастрольных проектов для детей, всероссийских театральных фестивалей.