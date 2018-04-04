В Курган пришла «Волшебная ночь» на деньги от Президента России

30 марта в Курганском театре кукол «Гулливер» прошел премьерный показ необычного спектакля «Волшебная ночь». Постановка была создана Фондом поддержки театральной деятельности в рамках культурно-просветительского проекта для детей с ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности «Мир полон сказок и чудес».

В основу спектакля легли сказы известного уральского писателя Павла Бажова . Сказка о дружбе, любви к близким людям и бережному отношению к природе создана творческой командой Фонда. Сочетание оригинальных кукол, увлекательной игры актера и красочных декораций с использованием необычных анимационных эффектов особенно понравилось детям. Воспитатели и родители отметили, с какой любовью и трогательностью создан спектакль, и поблагодарили организаторов проекта за их идею — как сделать поход в театр для «особенных» детей доступным и в то же время ярким и запоминающимся.

Фондом поддержки театральной деятельности «Гулливер» на базе одноименного Курганского театра кукол будет создана постоянно действующая площадка для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Особенность этой площадки в том, что помимо доступной среды здесь, на постоянной основе, будут проходить различные мероприятия. На спектаклях, мастер-классах, экскурсиях, читках, и лекториях особые дети смогут ближе познакомиться с театральным искусством, узнать много нового, а главное — сами поучаствовать в постановках, открыв и развив в себе новые таланты и возможности.

Как рассказал ИА «Уральский меридиан» куратор проекта Вадим Осадчий, предполагается также поставить необычное театральное представление с использованием проекционной техники и анимации.

«Кукольно-мультипликационный спектакль «Волшебная ночь», созданный командой актеров, режиссеров, художников и мультипликаторов из Кургана и Екатеринбурга будет показан в многочисленных районных центрах Курганской области и городах УрФО. Это позволит гораздо расширить аудиторию детей, которым важно особое отношение к себе. Такие гастроли помогут стать для ребят проживающих и в небольших районных центрах края удивительным и запоминающимся событием на долгие годы», — рассказал корреспонденту агентства Вадим.

Итогом проекта станет создание и распространение электронного пособия, где будут представлены все сценарии и визуализация, адаптированные для любой аудитории. Данными методиками смогут воспользоваться преподаватели специализированных учреждений и самостоятельно провести любое из мероприятий проекта.

Появление адаптированной театральной площадки для детей ограниченными возможностями здоровья в Театре кукол «Гулливер» позволит впервые в Кургане необычным детям познакомиться с удивительным миром театра, не только обогатить свою эмоциональную сферу, развить эстетические чувства, но и будет способствовать их самовыражению и самореализации.

Проект реализуется на средства гранта Президента России.

Фотографии предоставлены Фондом поддержки театральной деятельности «Гулливер»