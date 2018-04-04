В Сургутской филармонии объяснили инцидент с задержкой гонорара Марии Ароновой 

В Сургутской филармонии прокомментировали инцидент с невыплатой гонорара актерам спектакля «Маленькие комедии», из-за которого артистка Мария Аронова отказалась начинать выступление.
«Хотел сразу бы сказать, что филармония не имеет к данному инциденту никакого отношения, мы выступали только как площадка… Речь идет о московской компании-прокатчике, которая заключила договор непосредственно с антрепризой… Все было прекрасно до той поры… когда перед началом, уже в гриме, уже полные готовые к выходу наши артисты начинают получать информацию, которая безусловно должна быть позитивная, потому что оплата должна была быть уже произведена», — приводит ТАСС слова директора филармонии Якова Черняка.
Как ранее писал «ФедералПресс», о забастовке актеров спектакля прямо на сцене стало известно после публикации видео произошедшего. Выступление было задержано на полчаса и началось только, когда перечислили гонорар.