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РАМТ представит спектакль «Карамора» по рассказу Горького
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РАМТ представит спектакль «Карамора» по рассказу Горького 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Российский молодежный театр (РАМТ) представит премьеру спектакля «Карамора» режиссера Александра Хухлина по рассказу Максима Горького, сообщили в пресс-службе театра.
Спектакль приурочен к 150-летнему юбилею писателя.
Карамора — это в просторечии название крупного, похожего на паука комара. Таким странным именем, отмечается в сообщении театра, окрестили товарищи по революционному подполью Петра Каразина — «старого партийца, организатора восстания, одного из самых энергичных работников». И никому и в голову не могло прийти, что этот человек предатель.
Прототип главного героя рассказа Горького стал Азеф — знаменитый провокатор, глава боевой организации эсеров, готовивший теракты, посылавший людей на смерть и одновременно докладывавший об этом жандармам, добавляется в сообщении.
"Разоблаченный и закрытый в тесную камеру провокатор, ожидающий смертного приговора, ищет ответ на вопрос, что заставило его быть героем-революционером и одновременно агентом охранки. Недавно мне попались на глаза слова Бродского: «Человек не сумма того, во что он верит, на что он уповает, не сумма своих убеждений. Человек — сумма своих поступков». Главный вопрос, который ставит перед собой герой, разбирая свою жизнь — «Кто я? И этот вопрос сегодня все острее становится и перед каждым из нас», — сказал накануне премьеры Хухлин.
В создании постановки «Карамора» вместе с режиссером участвовала художник Анастасия Бугаева, в спектакле заняты Иван Воротняк, Людмила Пивоварова, Иван Юров, Алексей Мишаков, Михаил Шкловский.
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