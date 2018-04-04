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В «Мастерской Фоменко» пройдет премьера спектакля «Сережа очень тупой»
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В «Мастерской Фоменко» пройдет премьера спектакля «Сережа очень тупой» 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. «Мастерская Петра Фоменко» представляет в среду спектакль «Сережа очень тупой» по пьесе современного драматурга Дмитрия Данилова в постановке молодого режиссера Алексея Кузьмина-Тарасова на Старой сцене «Мастерской», сообщили в театре.
"Мастерская Фоменко" продолжает осваивать пространство современной драматургии. Вслед за пьесами Оли Мухиной, Ивана Вырыпаева, Петра Гладилина и прозы Михаила Шишкина состоится премьера пьесы Дмитрия Данилова «Сережа очень тупой».
Это второй драматургический опыт прозаика и журналиста Данилова. Его первая пьеса «Человек из Подольска» стала лауреатом конкурса драматургии «Ремарка» и была поставлена в Театре.doc, а на фестивале современной драматургии в Любимовке в сентябре состоялась читка его новой пьесы «Сережа очень тупой».
"Я всегда пишу о повседневности. Мне совершенно неинтересны сюжеты, помещенные в супернеобычную реальность, — сказал накануне премьеры драматург. — Мне показалось интересным написать пьесу с вполне классической формой, со своей внутренней логикой, но при этом абсурдную. Вот это сочетание «условно нормальных», без зауми и т.д. диалогов и абсурдного содержания, меня это как-то увлекло. Мне всегда была интересна ситуация с психологической точки зрения, особенно реакция главного персонажа на необычные события и разговоры".
В создании постановки вместе с режиссером Алексеем Кузьминым-Тарасовым принимали участие сценограф Ольга Богатищева, художник по свету Владислав Фролов, оператор Максим Кленов, саунд-дизайн — Анна Зобова.
В ролях: Андрей Михалев, Мария Большова, Тагир Рахимов, Василий Фирсов, Николай Орловский.
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