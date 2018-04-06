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Представлена афиша спектаклей и мастер-классов на площади Юности для фестиваля «Пасхальный дар»
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Представлена афиша спектаклей и мастер-классов на площади Юности для фестиваля «Пасхальный дар» 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Опубликовано расписание спектаклей, концертов и мастер-классов, которые пройдут с 7 по 15 апреля на площади Юности в Зеленограде в рамках фестиваля «Пасхальный дар». С ними можно познакомиться по ссылке.
— Мастер-классы по созданию необычных цветочных композиций и сувениров ждут гостей фестиваля «Пасхальный дар» на площадке в Зеленограде. Занятия для всех желающих будут проходить ежедневно в творческой мастерской. Помимо мастер-классов, посетителей ждут яркие спектакли по русским народным сказкам и пасхальным рассказам с участием актеров столичных театров. Также в программе — концерты и даже мюзикл, — рассказали организаторы.
Фестиваль будут ежедневно проходить на площади Юности с 7 по 15 апреля с 11.00 до 20.00. Концертные программы будут проводиться на основной сцене по будням с 16.00 до 18.00, а на выходных днях — с 15.00 до 18.00. Принять участие в мастер-классах можно будет с 12.00 (на буднях — с 15.00) до 18.45.
В гости в Зеленоград приедут инструментальный коллектив Fortunabrassband, театр-студия «Колесо», творческий центр «Импровизация», театра «Барыня», группа «Агафонников бэнд», театр «Мастерская Олега Буданкова», детский драматический театр «А — Я», инструментальный коллектив «Тромбон-шоу» и другие. А на мастер-классах можно будет смастерить весенние букеты, задекорировать пасхальные яйца, создать шкатулку своими руками, расписать колокольчики и многое другое.
Напомним, городской фестиваль «Пасхальный дар» будет посвящен благотворительности. Как можно в ней поучаствовать — читайте на сайте проекта. На площади Юности также будут работать торговые и анимационные шале, уличные рестораны, карусель, а украшать общественное пространство будут арт-объекты, посвященные Пасхе.
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